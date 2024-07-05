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Англия
05 июля 2024, 04:39 | Обновлено 05 июля 2024, 04:52
54
0

«Он – ничто». Легенда Германии раскритиковал Беллингема

Дитмар Хаманн – об игре англичанина

05 июля 2024, 04:39 | Обновлено 05 июля 2024, 04:52
54
0
«Он – ничто». Легенда Германии раскритиковал Беллингема
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Бывший полузащитник сборной Германии Дитмар Хаманн поделился мнением о ценности английского полузащитника Джуда Беллингема для мадридского «Реала» и национальной команды.

Англичане, напомним, в субботу, 6 июля, проведут на чемпионате Европы 2024 матч 1/4 финала с командой Швейцарии.

«Без своих партнеров по команде Джуд Беллингем – ничто. Помимо своих голов, он ничего не делает, его не видели в первых четырех играх. Я хочу подождать и посмотреть, где он будет через 2-3 года», – заявил Хаманн.

Как известно, УЕФА наказал Джуда Беллингема за неприличный жест в матче Евро-2024 против Словении.

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Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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