«Он – ничто». Легенда Германии раскритиковал Беллингема
Дитмар Хаманн – об игре англичанина
Бывший полузащитник сборной Германии Дитмар Хаманн поделился мнением о ценности английского полузащитника Джуда Беллингема для мадридского «Реала» и национальной команды.
Англичане, напомним, в субботу, 6 июля, проведут на чемпионате Европы 2024 матч 1/4 финала с командой Швейцарии.
«Без своих партнеров по команде Джуд Беллингем – ничто. Помимо своих голов, он ничего не делает, его не видели в первых четырех играх. Я хочу подождать и посмотреть, где он будет через 2-3 года», – заявил Хаманн.
Как известно, УЕФА наказал Джуда Беллингема за неприличный жест в матче Евро-2024 против Словении.
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