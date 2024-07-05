«Он – ничто». Легенда Германии раскритиковал Беллингема

Бывший полузащитник сборной Германии Дитмар Хаманн поделился мнением о ценности английского полузащитника Джуда Беллингема для мадридского «Реала» и национальной команды.

Англичане, напомним, в субботу, 6 июля, проведут на чемпионате Европы 2024 матч 1/4 финала с командой Швейцарии.

«Без своих партнеров по команде Джуд Беллингем – ничто. Помимо своих голов, он ничего не делает, его не видели в первых четырех играх. Я хочу подождать и посмотреть, где он будет через 2-3 года», – заявил Хаманн.

Как известно, УЕФА наказал Джуда Беллингема за неприличный жест в матче Евро-2024 против Словении.