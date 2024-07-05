В Ювентусе решили продать одного из лидеров команды

Туринский «Ювентус» в следующем сезоне не рассчитывает на атакующего полузащитника Федерико Кьезу, поэтому намерен его продать этим летом.

Сообщается, что новый наставник «старой синьоры» Тиаго Мотта не видит 26-летнего вингера в числе ключевых игроков своего проекта. Еще одной из причин планов «Ювентуса» по продаже Кьезы является тот факт, что летом следующего года истечет срок действия контракта с ним.

В сезоне-2023/2024 Федерико Кьеза провел в составе «бьянконери» 33 матча в чемпионате Италии, забил 9 голов, сделал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что интерес к Кьезе имеется у «Баварии».