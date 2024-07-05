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  4. В Ювентусе решили продать одного из лидеров команды
Италия
05 июля 2024, 04:19 |
163
0

В Ювентусе решили продать одного из лидеров команды

Туринцы поставили крест на Федерико Кьезе

05 июля 2024, 04:19 |
163
0
В Ювентусе решили продать одного из лидеров команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

Туринский «Ювентус» в следующем сезоне не рассчитывает на атакующего полузащитника Федерико Кьезу, поэтому намерен его продать этим летом.

Сообщается, что новый наставник «старой синьоры» Тиаго Мотта не видит 26-летнего вингера в числе ключевых игроков своего проекта. Еще одной из причин планов «Ювентуса» по продаже Кьезы является тот факт, что летом следующего года истечет срок действия контракта с ним.

В сезоне-2023/2024 Федерико Кьеза провел в составе «бьянконери» 33 матча в чемпионате Италии, забил 9 голов, сделал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что интерес к Кьезе имеется у «Баварии».

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Федерико Кьеза Тиаго Мотта трансферы Серии A трансферы Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Фабрицио Романо
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