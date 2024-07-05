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Уимблдон
05 июля 2024, 03:41 | Обновлено 05 июля 2024, 03:50
84
0

Убрала сеянную. Экс-первая ракетка Возняцки вышла в 3-й круг Уимблдона

Каролин обыграла Лейлу Фернандес

05 июля 2024, 03:41 | Обновлено 05 июля 2024, 03:50
84
0
Убрала сеянную. Экс-первая ракетка Возняцки вышла в 3-й круг Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Возняцки

Датская теннисистка Каролин Возняцки (№91 WTA), которая ранее была первым номером мирового рейтинга, вышла в третий круг Уимблдонского турнире.

Во встрече второго круга с 21-летней канадкой Лейлой Фернандес (№25 WTA) 33-летняя Возняцки победила в трех сетах за 2 часа и 25 минут.

Уимблдон-2024. Второй круг

Каролин Возняцки (Дания) – Лейла Фернандес (Канада, 30) – 6:3, 2:6, 7:5

Напомним, в преддверии Уимблдона Каролин Возняцки на турнире в немецком Бад-Хомбурге обыграла в первом круге украинку Элину Свитолину (6:3, 6:7 (4:7), 7:5), а затем не доиграла из-за повреждения четвертьфинальный матч с американкой Эммой Наварро.

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Каролин Возняцки Уимблдон-2024 Лейла Фернандес
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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