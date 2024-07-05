Легенда в строю. Месси – в старте Аргентины на матч с Эквадором
Команды сыграют в 1/4 финала Кубка Америки
В 4:00 по киевскому времени в Хьюстоне (США) начнется матч 1/4 финала между сборными Аргентины и Эквадора.
С первых минут в рядах действующих чемпионов мира поединок начнет нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси.
37-летний капитан сборной Аргентины получил мышечное повреждение в матче группового этапа против Чили (1:0), после чего не принял участие в поединке 3-го тура против Перу (2:0). Сейчас Месси уже восстановился.
Аргентина: Мартинес – Гонсалес, Тальяфико, Де Пауль, Макалистер, Фернандес, Молина, Ромеро, Лисандро Мартинес, Лаутаро Мартинес, Месси.
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