Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда в строю. Месси – в старте Аргентины на матч с Эквадором
Кубок Америки
05 июля 2024, 02:48 | Обновлено 05 июля 2024, 03:02
26
0

Легенда в строю. Месси – в старте Аргентины на матч с Эквадором

Команды сыграют в 1/4 финала Кубка Америки

05 июля 2024, 02:48 | Обновлено 05 июля 2024, 03:02
26
0
Легенда в строю. Месси – в старте Аргентины на матч с Эквадором
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В 4:00 по киевскому времени в Хьюстоне (США) начнется матч 1/4 финала между сборными Аргентины и Эквадора.

С первых минут в рядах действующих чемпионов мира поединок начнет нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси.

37-летний капитан сборной Аргентины получил мышечное повреждение в матче группового этапа против Чили (1:0), после чего не принял участие в поединке 3-го тура против Перу (2:0). Сейчас Месси уже восстановился.

Аргентина: Мартинес – Гонсалес, Тальяфико, Де Пауль, Макалистер, Фернандес, Молина, Ромеро, Лисандро Мартинес, Лаутаро Мартинес, Месси.

По теме:
Аргентина – Эквадор. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Копа Америка 2024
Уругвай – Бразилия. 1/4 финала Копа Америка 2024. Смотреть онлайн. LIVE
Колумбия – Панама. 1/4 финала Копа Америка 2024. Смотреть онлайн. LIVE
сборная Аргентины по футболу сборная Эквадора по футболу Лионель Месси Копа Америка
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леоненко посоветовал 2 ветеранам закончить карьеру в сборной Украины
Футбол | 04 июля 2024, 11:11 11
Леоненко посоветовал 2 ветеранам закончить карьеру в сборной Украины
Леоненко посоветовал 2 ветеранам закончить карьеру в сборной Украины

Виктор считает, что Ярмоленко и Степаненко должны освободить место молодым

В МОК отреагировали на новость о возможной отмене Олимпийских игр 2024
Олимпийские игры | 04 июля 2024, 04:18 0
В МОК отреагировали на новость о возможной отмене Олимпийских игр 2024
В МОК отреагировали на новость о возможной отмене Олимпийских игр 2024

Во Франции вспыхнули протесты после первого тура парламентских выборов

Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 05.07.2024, 01:30
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Луческу жестко раскритиковал экс-соперника сборной Румынии на Евро-2024
Футбол | 04.07.2024, 21:35
Луческу жестко раскритиковал экс-соперника сборной Румынии на Евро-2024
Луческу жестко раскритиковал экс-соперника сборной Румынии на Евро-2024
100 миллионов евро. Реал определил цену, за которую продаст суперзвезду
Футбол | 04.07.2024, 21:56
100 миллионов евро. Реал определил цену, за которую продаст суперзвезду
100 миллионов евро. Реал определил цену, за которую продаст суперзвезду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Спарринг-партнер Фьюри назвал фаворита в реванше Тайсона с Усиком
Спарринг-партнер Фьюри назвал фаворита в реванше Тайсона с Усиком
03.07.2024, 15:36
Бокс
Сетка плей-офф. Определены все четвертьфинальные пары Евро-2024
Сетка плей-офф. Определены все четвертьфинальные пары Евро-2024
03.07.2024, 06:23 9
Футбол
Как выглядит список бомбардиров Евро-2024 перед началом 1/4 финала?
Как выглядит список бомбардиров Евро-2024 перед началом 1/4 финала?
03.07.2024, 07:10 3
Футбол
ВИДЕО. Ястремская не пожала руку Грачевой на Уимблдоне. В чем причина?
ВИДЕО. Ястремская не пожала руку Грачевой на Уимблдоне. В чем причина?
03.07.2024, 23:45 7
Теннис
Свитолина пробилась в 1/16 финала Уимблдона и сыграет с 10-й ракеткой мира
Свитолина пробилась в 1/16 финала Уимблдона и сыграет с 10-й ракеткой мира
04.07.2024, 19:45 17
Теннис
МИЛЕВСКИЙ: Рыбалка выиграл у Суркиса приличную сумму в самолете после Челси
МИЛЕВСКИЙ: Рыбалка выиграл у Суркиса приличную сумму в самолете после Челси
04.07.2024, 04:28 1
Мир азарта
Англия – самая слабая. Названа сильнейшая сборная четвертьфиналов Евро-2024
Англия – самая слабая. Названа сильнейшая сборная четвертьфиналов Евро-2024
04.07.2024, 07:01 4
Футбол
Вацко прокомментировал конфликт Зинченко и Реброва
Вацко прокомментировал конфликт Зинченко и Реброва
03.07.2024, 20:28 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем