Легенда в строю. Месси – в старте Аргентины на матч с Эквадором

В 4:00 по киевскому времени в Хьюстоне (США) начнется матч 1/4 финала между сборными Аргентины и Эквадора.

С первых минут в рядах действующих чемпионов мира поединок начнет нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси.

37-летний капитан сборной Аргентины получил мышечное повреждение в матче группового этапа против Чили (1:0), после чего не принял участие в поединке 3-го тура против Перу (2:0). Сейчас Месси уже восстановился.

Аргентина: Мартинес – Гонсалес, Тальяфико, Де Пауль, Макалистер, Фернандес, Молина, Ромеро, Лисандро Мартинес, Лаутаро Мартинес, Месси.