Киевское Динамо расформировало женскую команду. Какова причина?

Киевское Динамо во второй раз в своей истории решило расформировать женскую команду.

Киевский клуб решил вывести женскую команду из структуры клуба и подписал договор сотрудничества со СК Ладомир, и таким образом снимает свою команду с участия в чемпионате Украины по футболу среди женских клубов Высшей лиги сезона 2024/25.

В то время как на футбольной карте мира все больше и больше женских футбольных команд появляются в структурах мужских клубов, один из самых известных украинских футбольных брендов Европы решил пойти другим путем.

Женская футбольная команда Динамо была основана в Киеве в 1989 году на базе одноименного мужского клуба. В 1990 году клуб дебютировал в Высшей лиге СССР.

В 1992 году клуб стал участником дебютного розыгрыша в Высшей лиге Украины, выиграл чемпионат и кубок Украины – став первым чемпионом независимой Украины, а в следующем сезоне, в 1993 году, клуб занял второе место чемпионата и стал финалистом кубка. В финале Динамо уступило Арене (Киев) со счетом 1:4. В конце 1994 года, с приходом нового руководства, женская команда клуба была расформирована.

26 лет понадобилось на возобновление истории, и в сезоне 2020/21 годов женский коллектив «Динамо» был снова сформирован и стартовал в Первой лиге Украины. Получив право играть в высшем дивизионе и вернув приверженность болельщиков, женская команда снова прекращает свое существование.

«Динамо» завершило сезон 2023/24 на итоговом 8-м месте в Высшей лиге, заняв второе место в группе 2 второго этапа.