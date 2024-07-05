Стал известен проект нового сезона чемпионата Украины среди женщин
В женском ЧУ, как и в прошлом сезоне, 12 команд сыграют в два этапа
Старт 34-го чемпионата Украины среди женских клубов Высшей лиги сезона 2024/25 запланирован на 7 августа.
Проект нового сезона, как и прошлогодний, предусматривает участие 12 команд, которые сыграют в два этапа.
На первом этапе все команды играют матчи в один круг согласно жеребьевке календаря. Спортивные показатели, полученные на этом этапе, сохраняются.
По итогам первого этапа формируются две группы по 6 команд, которые сыграют еще два игровых круга (дома / на выезде) согласно утвержденному календарю.
Группа 1 (места с 1-го по 6-е) – определяют чемпиона, призеров высшей лиги и две команды, которые будут участвовать в женской Лиге чемпионов 2025/26.
Группа 2 (места с 7-го по 12-е) – определяют команды, которые покинут Высшую лигу.
Согласно проекту, по итогам чемпионата Украины в Высшей лиге сезона 2024/25 команда, которая займет 12-е место, переходит в первую лигу. Команды, которые займут 10-е и 11-е места, сыграют два переходных матча (дома / на выезде) с коллективами, которые займут третье и второе места в Первой лиге соответственно (10В – 3П, 11В – 2П).
Высшая лига 2024/25. Состав участников
- Ворскла (Полтава)
- Динамо (Киев)
- Днепр-1 (Днепр)
- ЭМС-Подолье (Винница)
- Колос (Ковалевка)
- Кривбасс (Кривой Рог)
- Ладомир (Владимир)
- Металлист 1925 (Харьков)
- Оболонь (Киев)
- Пантеры (Умань)
- Систерс (Одесса)
- Шахтер (Донецк)
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