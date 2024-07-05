Стал известен проект нового сезона чемпионата Украины среди женщин

Старт 34-го чемпионата Украины среди женских клубов Высшей лиги сезона 2024/25 запланирован на 7 августа.

Проект нового сезона, как и прошлогодний, предусматривает участие 12 команд, которые сыграют в два этапа.

На первом этапе все команды играют матчи в один круг согласно жеребьевке календаря. Спортивные показатели, полученные на этом этапе, сохраняются.

По итогам первого этапа формируются две группы по 6 команд, которые сыграют еще два игровых круга (дома / на выезде) согласно утвержденному календарю.

Группа 1 (места с 1-го по 6-е) – определяют чемпиона, призеров высшей лиги и две команды, которые будут участвовать в женской Лиге чемпионов 2025/26.

Группа 2 (места с 7-го по 12-е) – определяют команды, которые покинут Высшую лигу.

Согласно проекту, по итогам чемпионата Украины в Высшей лиге сезона 2024/25 команда, которая займет 12-е место, переходит в первую лигу. Команды, которые займут 10-е и 11-е места, сыграют два переходных матча (дома / на выезде) с коллективами, которые займут третье и второе места в Первой лиге соответственно (10В – 3П, 11В – 2П).

Высшая лига 2024/25. Состав участников