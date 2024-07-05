Марта Костюк – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда на Уимблдоне
5 июля украинская теннисистка Марта Костюк (№19 WTA) продолжит выступления на Уимблдоне.
В матче третьего раунда 18-я сеяная украинка сразится с американкой Мэдисон Киз (№13 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №12 после матча Накашима – Умбер. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.
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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Жасмин Паолини (№7 WTA) или Бьянкой Андрееску (№176 WTA).
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