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  4. Марта Костюк – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
05 июля 2024, 00:37 |
68
0

Марта Костюк – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда на Уимблдоне

05 июля 2024, 00:37 |
68
0
Марта Костюк – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

5 июля украинская теннисистка Марта Костюк (№19 WTA) продолжит выступления на Уимблдоне.

В матче третьего раунда 18-я сеяная украинка сразится с американкой Мэдисон Киз (№13 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №12 после матча Накашима – Умбер. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Жасмин Паолини (№7 WTA) или Бьянкой Андрееску (№176 WTA).

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Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 5 июля
Марта Костюк смотреть онлайн Уимблдон-2024 Мэдисон Киз
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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