Даяна Ястремская – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№27 WTA) продолжит выступления на Уимблдоне.

В матче третьего раунда 28-я сеяная украинка сразится с хорваткой Донной Векич (№37 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №18 после матча Шнайдер – Наварро. Ориентировочное время начала поединка – 14:30 по Киеву.

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Это будет 7-я встреча теннисисток, счет равный, но украинка проиграла три последние встречи.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Дарьей Касаткиной (№12 WTA) или Паулой Бадосой (№93 WTA).

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