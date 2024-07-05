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Уимблдон
05 июля 2024, 00:25 | Обновлено 05 июля 2024, 00:26
65
0

Даяна Ястремская – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда на Уимблдоне

05 июля 2024, 00:25 | Обновлено 05 июля 2024, 00:26
65
0
Даяна Ястремская – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

5 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№27 WTA) продолжит выступления на Уимблдоне.

В матче третьего раунда 28-я сеяная украинка сразится с хорваткой Донной Векич (№37 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №18 после матча Шнайдер – Наварро. Ориентировочное время начала поединка – 14:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 7-я встреча теннисисток, счет равный, но украинка проиграла три последние встречи.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Дарьей Касаткиной (№12 WTA) или Паулой Бадосой (№93 WTA).

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Даяна Ястремская смотреть онлайн Уимблдон-2024 Донна Векич
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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