В продаже – билеты на футбольный турнир Олимпийских игр 2024

Сборная Украины U-23 впервые в истории примет участие в мужском футбольном турнире Олимпиады-2024, который пройдет во Франции с 24 июля по 9 августа.

Для покупки билетов на матч Украина – Марокко следует перейти по ссылке.

Для покупки билетов на матчи Ирак – Украина и Украина – Аргентина следует перейти по ссылке.

Следует зарегистрировать кабинет, внеся свои личные данные. Один болельщик может купить до шести билетов на матч.

Надо выбрать желаемую ценовую категорию – от 24 евро, внести фамилии и имена всех владельцев билетов (необязательно), оплатить билеты и получить их по электронному адресу.

Билеты для лиц с инвалидностью и их сопровождающих можно приобрести по вышеуказанным ссылкам. При покупке билетов указывать следует указывать правильный адрес и контактную информацию.

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Олимпиада-2024. Футбол. Мужчины

Календарь матчей группы B

24.07.2024

20:00. Ирак – Украина (Лион)

27.07.2024

18:00. Украина – Марокко (Сент-Этьен)

30.07.2024

18:00. Украина – Аргентина (Лион)

Время начала матчей – киевское.