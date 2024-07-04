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  4. Василий РУНИЧ: «У нас большие нагрузки, но все постепенно привыкают»
Украина. Премьер лига
04 июля 2024, 23:23 | Обновлено 04 июля 2024, 23:49
53
0

Василий РУНИЧ: «У нас большие нагрузки, но все постепенно привыкают»

Хавбек Руха оценил игру своей команды в товарищеском матче

04 июля 2024, 23:23 | Обновлено 04 июля 2024, 23:49
53
0
Василий РУНИЧ: «У нас большие нагрузки, но все постепенно привыкают»
ФК Рух. Василий Рунич

Хавбек Руха Василий Рунич, автор первого гола в спарринге против «Вереса» (4:0), прокомментировал старт подготовки к новому сезону.

«Верес» – это хороший соперник и всегда интересно играть против команд по УПЛ. В начале матча мяч удачно отскочил ко мне, я увидел свободный угол, пробил туда, и мне удалось забить гол. Мы демонстрировали свой привычный футбол и не подстраивались под соперника, именно это важно в таких спаррингах. Нам удалось реализовать свои моменты и показать, что мы наигрывали на тренировках.

Перед началом сбора каждый игрок получил индивидуальную программу и начал подготовку еще дома. Все мы работали, готовясь к первым тренировкам, это заметно в действиях партнеров. Конечно, на собрании всегда тяжело, особенно в начальный период. У нас большие нагрузки, но каждый постепенно к ним привыкает и работает на максимуме.

Главная задача на собрании – набрать хорошую форму и в лучших кондициях подойти к старту чемпионата. Ожидания от подготовки очень хорошие, потому что мы понимаем, что у нас будет много игр против интересных и сложных соперников».

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Верес Ровно учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Рух Львов Рух - Верес Василий Рунич
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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