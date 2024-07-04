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Украина. Премьер лига
04 июля 2024, 23:11 | Обновлено 04 июля 2024, 23:26
63
0

Олег ФЕДОР: «Важно было делать акцент на своей игре»

Хавбек «Руха» стал автором гола в товарищеском матче против «Вереса»

04 июля 2024, 23:11 | Обновлено 04 июля 2024, 23:26
63
0
Олег ФЕДОР: «Важно было делать акцент на своей игре»
ФК Рух Львов. Олег Федор

Хавбек «Руха» Олег Федор, автор четвертого гола в товарищеском матче против «Вереса» (4:0), прокомментировал первый спарринг на летнем сборе, а также рассказал об игре за олимпийскую сборную на турнире Мориса Ревелло во Франции:

«Начинается подготовка к новому сезону, и трудно было предсказать, как будет играть Верес. Но мы абстрагировались от действий соперника, ведь важно было делать акцент на своей игре. «Рух» продемонстрировал свой привычный футбол, действовал интенсивно и благодаря этому одержал победу.

Партнеры быстро перевели мяч с одного фланга на другой, увидели, что меня никто не накрывает, и отдали пас мне. Виталий Роман забежал в свободную зону и оттащил на себя соперника, а я в тот момент сместился внутрь и точно пробил.

Да, летом я был в составе олимпийской сборной Украины. Тогда нашей главной задачей было понять игровой рисунок команды. Именно для этого и потребовался сбор во Франции и турнир Мориса Ревелло. Конечно, есть основа олимпийской сборной, но важна и ротация, и тренерам удалось проверить ближайший резерв, чтобы каждый игрок понимал, какие требования предъявляются перед ним. Мы плодотворно поработали и получили положительный результат. Хочется играть за сборную, показывать свою лучшую игру и сражаться за золотые медали».

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Рух Львов Рух - Верес Олег Федор Верес Ровно
Николай Степанюк Источник: ФК Рух Львов
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