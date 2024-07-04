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  4. Игорь КРАСНОПИР: «Для нападающего важно забивать голы»
Украина. Премьер лига
04 июля 2024, 22:57 | Обновлено 04 июля 2024, 23:26
85
0

Игорь КРАСНОПИР: «Для нападающего важно забивать голы»

Новичок Руха забил гол за желто-черных в спарринге против Вереса

04 июля 2024, 22:57 | Обновлено 04 июля 2024, 23:26
85
0
Игорь КРАСНОПИР: «Для нападающего важно забивать голы»
ФК Рух. Игорь Краснопир

Новичок «Руха» Игорь Краснопир поделился эмоциями после дебютного гола в составе желто-черных в ворота Вереса (4:0) и рассказал об адаптации в команде:

«Очень рад забить в первом же матче, ведь для нападающего очень важно отмечаться забитыми голами. В этом эпизоде ​​я сумел среагировать на отскок и отправил мяч в сетку. Нам удавалось высоко прессинговать Верес и выполнить тренерские установки. Команда интенсивно работала и не позволяла сопернику быстро принять решение, быстро возвращала себе мяч.

Подготовка к сезону всегда трудна, и на сборах приходится выполнять много работы. Я постепенно адаптируюсь к требованиям Виталия Пономарева и тренерского штаба Руха. Потребуется время, чтобы набрать оптимальные кондиции, но со временем все будет хорошо. Что касается коллектива, то он отличный, я уже почти привык к партнерам. Меня очень тепло приняли в клубе.

Впереди у нас второй этап сборов в Словении. Рух сыграет против очень ярких соперников. Нам будут противостоять сильные команды. Очень интересно сыграть против таких оппонентов, это новый для меня опыт. Хочется проверить свои силы на фоне европейских соперников, играющих на очень высоком уровне».

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Игорь Краснопир Рух Львов учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Рух - Верес товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Верес Ровно
Николай Степанюк Источник: ФК Рух Львов
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