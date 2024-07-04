По стопам Шевченко не пойдет. Легендарный клуб вряд ли подпишет Довбика
Украинцем интересуется «Милан»
26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.
Сообщается, что Довбиком интересуется итальянский гранд «Милан». Однако трансфер Довбика не является приоритетным для итальянцев. Основная причина – цена Артема. «Милан» сейчас не имеет возможности заплатить «Жироне» 40 миллионов евро. Руководство клуба считает, что приобретение Джошуа Зиркзе из «Болоньи» будет более выгодным с финансовой точки зрения.
Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.
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