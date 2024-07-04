100 миллионов евро. Реал определил цену, за которую продаст суперзвезду

23-летний вингер «Реала» Родриго Гоес может летом покинуть мадридский клуб.

По информации Defensa Central, активный интерес к футболисту проявляет ряд клубов АПЛ, среди которых есть «Манчестер Сити». Руководство «королевского клуба» определило, что готово отпустить Родриго, но за него должны заплатить минимум 100 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Родриго провел за «Реал» во всех турнирах 51 матч, забил 17 голов и отдал девять результативных передач.



Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» может обменять Кевина де Брюйне на Родриго.