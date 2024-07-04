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  4. 100 миллионов евро. Реал определил цену, за которую продаст суперзвезду
Испания
04 июля 2024, 21:56 |
2192
2

100 миллионов евро. Реал определил цену, за которую продаст суперзвезду

Мадридский клуб может продать Родриго

04 июля 2024, 21:56 |
2192
2
100 миллионов евро. Реал определил цену, за которую продаст суперзвезду
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго Гоес

23-летний вингер «Реала» Родриго Гоес может летом покинуть мадридский клуб.

По информации Defensa Central, активный интерес к футболисту проявляет ряд клубов АПЛ, среди которых есть «Манчестер Сити». Руководство «королевского клуба» определило, что готово отпустить Родриго, но за него должны заплатить минимум 100 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Родриго провел за «Реал» во всех турнирах 51 матч, забил 17 голов и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» может обменять Кевина де Брюйне на Родриго.

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трансферы Реал Мадрид Манчестер Сити Родриго Гоес трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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Комментарии 2
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Sergio
пфф,  навіщо комусь родріго, коли є кращій і трохи дешевший мудрик)
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+1
Нехай щастить
40 максимум коштує.
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