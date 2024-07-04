100 миллионов евро. Реал определил цену, за которую продаст суперзвезду
Мадридский клуб может продать Родриго
23-летний вингер «Реала» Родриго Гоес может летом покинуть мадридский клуб.
По информации Defensa Central, активный интерес к футболисту проявляет ряд клубов АПЛ, среди которых есть «Манчестер Сити». Руководство «королевского клуба» определило, что готово отпустить Родриго, но за него должны заплатить минимум 100 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Родриго провел за «Реал» во всех турнирах 51 матч, забил 17 голов и отдал девять результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» может обменять Кевина де Брюйне на Родриго.
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