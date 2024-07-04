Новичок Динамо рассказал о трудностях, с которыми столкнулся после перехода

3 июля киевский футбольный клуб «Динамо» официально объявил о трансфере 22-летнего хавбека Валентина Рубчинского из «Днепра-1».

Рубчинский уже начал тренировки с «Динамо» и высказался о тренировочном процессе столичного клуба.

«Сейчас немного тяжеловато, потому что команда больше готова, чем я. Буду понемногу их догонять, чтобы кондиции были те же самые, как и у всех. В «Динамо» все более интенсивно. Бегать много надо. Сейчас понемногу вхожу в режим, и будет все хорошо», – сказал Рубчинский.

В прошлом сезоне Рубчинский сыграл 35 матчей, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач.