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  4. Новичок Динамо рассказал о трудностях, с которыми столкнулся после перехода
Украина. Премьер лига
04 июля 2024, 20:13 |
1695
0

Новичок Динамо рассказал о трудностях, с которыми столкнулся после перехода

Рубчинский вчера стал официально игроком киевского клуба

04 июля 2024, 20:13 |
1695
0
Новичок Динамо рассказал о трудностях, с которыми столкнулся после перехода
СК Дніпро-1. Валентин Рубчинский

3 июля киевский футбольный клуб «Динамо» официально объявил о трансфере 22-летнего хавбека Валентина Рубчинского из «Днепра-1».

Рубчинский уже начал тренировки с «Динамо» и высказался о тренировочном процессе столичного клуба.

«Сейчас немного тяжеловато, потому что команда больше готова, чем я. Буду понемногу их догонять, чтобы кондиции были те же самые, как и у всех. В «Динамо» все более интенсивно. Бегать много надо. Сейчас понемногу вхожу в режим, и будет все хорошо», – сказал Рубчинский.

В прошлом сезоне Рубчинский сыграл 35 матчей, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач.

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Валентин Рубчинский Динамо Киев тренировка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Олійник Источник: ФК Динамо Киев
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