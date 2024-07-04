Экс-игрок сборной Украины рассказал о рекордных призовых за ЧМ-2006
Андрей Воронин признался, что заработал тогда 250 тысяч долларов
Бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин рассказал, сколько он заработал призовых за четыре сыгранных матча на ЧМ-2006.
«Артем Милевский рассказывал, что заработал тогда самые большие премиальные, хотя был там запасным – 150 тысяч долларов. Я и другие футболисты, которые были основными и получили 250 тысяч. Это самые большие премиальные в моей жизни. Я сыграл тогда четыре матча. А если бы мы прошли дальше, то я бы получил более полумиллиона», – сказал Воронин.
Сборная Украины на чемпионате мира 2006 дошла до четвертьфинала, где уступила Италии (0:3). Этот результат является лучшим в истории выступлений украинской команды на ЧМ.
Ранее бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский вспомнил памятный для сине-желтых чемпионат мира 2006 года.
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