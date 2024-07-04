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  4. Экс-игрок сборной Украины рассказал о рекордных призовых за ЧМ-2006
Чемпионат мира
04 июля 2024, 19:53 |
890
0

Экс-игрок сборной Украины рассказал о рекордных призовых за ЧМ-2006

Андрей Воронин признался, что заработал тогда 250 тысяч долларов

04 июля 2024, 19:53 |
890
0
Экс-игрок сборной Украины рассказал о рекордных призовых за ЧМ-2006
Bild. Андрей Воронин

Бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин рассказал, сколько он заработал призовых за четыре сыгранных матча на ЧМ-2006.

«Артем Милевский рассказывал, что заработал тогда самые большие премиальные, хотя был там запасным – 150 тысяч долларов. Я и другие футболисты, которые были основными и получили 250 тысяч. Это самые большие премиальные в моей жизни. Я сыграл тогда четыре матча. А если бы мы прошли дальше, то я бы получил более полумиллиона», – сказал Воронин.

Сборная Украины на чемпионате мира 2006 дошла до четвертьфинала, где уступила Италии (0:3). Этот результат является лучшим в истории выступлений украинской команды на ЧМ.

Ранее бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский вспомнил памятный для сине-желтых чемпионат мира 2006 года.

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Андрей Воронин ЧМ-2006 по футболу сборная Украины по футболу премиальные
Дмитро Олійник Источник: YouTube
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