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  4. Василий КУРКО: «Буду бороться за эмблему и болельщиков»
Украина. Премьер лига
04 июля 2024, 19:44 | Обновлено 04 июля 2024, 19:45
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Василий КУРКО: «Буду бороться за эмблему и болельщиков»

Новичок «Оболони» рассказал об ожиданиях от нового сезона

04 июля 2024, 19:44 | Обновлено 04 июля 2024, 19:45
220
0
Василий КУРКО: «Буду бороться за эмблему и болельщиков»
ФК Оболонь. Василий Курко

Новичок «Оболони» Василий Курко ответил на несколько вопросов о своей адаптации к новой команде, а также рассказал об ожиданиях от нового сезона.

Василий, приветствуем в нашем клубе. Поделись, пожалуйста, первыми впечатлениями от перехода в Оболонь.

– Впечатления очень приятные, начиная с первого звонка спортивного директора Олега Мазуренко и заканчивая сейчас первыми тренировочными днями. Только позитивные впечатления, пока все нравится.

Почему выбрал именно Оболонь?

– Уже в позапрошлом и прошлом году были контакты, но как-то не складывалось никак, а вот сейчас решил что-то поменять, жена хотела в столицу, поэтому когда получил телефонный звонок от Оболони, то, не раздумывая, почти сразу согласился.

Сейчас команда начала сборы. Как проходит тренировочный процесс? – Все нравится сейчас, пока трудно что-то анализировать, потому что сегодня второй день, но в целом от подготовки и тренировок я получаю удовольствие.

С кем из нынешних партнеров был знаком еще до перехода?

– Ну, футбол такая вещь, что все знают друг друга, поэтому с кем-то был знаком больше, с кем-то меньше, но все равно заочно был знаком. Но ни с кем до того в одной команде не играл, сейчас начинаем налаживать контакты.

Как оценишь уровень игроков Оболони?

– Могу оценить только положительно, потому что на таком уровне нет каких-то плохих игроков, все квалифицированные, все физически мощные, все мастеровитые игроки и приятно тренироваться в таком коллективе.

Раньше ты неоднократно играл против бело-зеленых, в частности и в прошлом сезоне. Как можешь описать те противостояния?

– Было всегда тяжело играть с Оболонью, команда показывает интенсивный футбол, высоко прессингует, имеет характер, поэтому было непросто в каждом матче.

Какой матч против Оболони запомнился больше всего?

– Как раз две игры прошлого сезона запомнились, вторая игра была у нас дома в Ровно (3:0), важная для Вереса и нам удалось выиграть. Первая игра, хоть мы и взяли одно очко (0:0), но тогда Оболонь выглядела намного сильнее, чем мы, и наверное заслуживала победы.

В киевском матче ты был капитаном Вереса.

– Да, в этой игре я выходил с повязкой.

Твое амплуа – центральный защитник, на каких позициях ты готов также сыграть, была ли такая беседа с тренерским штабом?

– Мы предварительно разговаривали, я в прошлом сезоне много матчей провел как опорный полузащитник, поэтому могу играть правого и левого центрального защитника, а также в середине поля.

Ты выбрал себе игровой номер?

– Это будет 95-й номер. Я сначала играл в Вересе под 95-м, потом менял на 5-й. Сейчас 5-й в Оболони занят, поэтому вернулся к 95-му.

А почему такой выбор?

– Ничего такого символического, просто год рождения.

Болельщики рады видеть тебя в команде, что можешь сказать им перед сезоном?

– От себя могу сказать, что я всегда буду выкладываться на максимум и бороться за эмблему, за болельщиков, за команду. Буду стараться показывать лучшие свои качества и приглашаю всех на футбол. Думаю, что вся команда будет радовать болельщиков.

Также на летних сборах Оболони запланирован спарринг (26 июля в Киеве) против твоей бывшей команды – Вереса, ждешь этот поединок?

– Не могу сказать, что сильно жду, но будет очень приятно сыграть, увидеть старых друзей, потому что в Ровно провел два года и со многими из руководителей и ребят хорошо общаюсь. Будет приятно увидеться, но встречу в чемпионате (2 ноября в Киеве) жду больше.

Стоит напомнить, что после завершения прошлого сезона Курко не стал продлевать контракт с «Вересом» и присоединился к «Оболони» на правах свободного агента.

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Верес Ровно Оболонь Киев Василий Курко контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Алексей Тиньков Источник: ФК Оболонь
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