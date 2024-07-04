Новичок Зари: «Знаю, что подписал контракт с большим клубом в Украине»
Габриэль Эскинья – о переходе в «Зарю»
Австрийский защитник Габриэль Эскинья прокомментировал подписание контракта с «Зарей»:
– Я знаю, что подписал контракт с большим клубом в Украине. Надеюсь, что мы вместе выиграем много матчей в новом сезоне.
– Расскажи болельщикам немного о себе и на какой позиции ты играешь?
– Я родился в Австрии, но 7 лет назад переехал в Хорватию, где и продолжил свою футбольную карьеру. Моей последней командой был клуб «Зрински» Осиеко 1664.
Играю чаще правого центрального защитника, но нет для меня проблем сыграть также центрального защитника слева.
– Многие иностранные игроки, которые приходят в наш клуб, слышали о «Заре» раньше...
– Да, я не являюсь исключением. «Заря» часто играет в еврокубках, поэтому, конечно, слышал о команде из Луганска. Я знаю, что это очень хорошая команда. Например, помню игры «Зари» против «Рапида» несколько лет назад.
– Разговаривал ли уже ты с тренерами?
– Да, мы общались. Они сказали мне, что хотят, чтобы «Заря» играла в хороший, интересный футбол, что у нас молодая команда. Поэтому я и выбрал этот клуб. Мне 20 лет и хочу играть в команде выше уровнем, чем я играл до этого.
– Знал ли кого-то из «Зари» до перехода в наш клуб?
– Некоторое время играл в одной команде с Яковом Башичем. Разговаривал с ним здесь. В «Заре» сейчас немало игроков с Балкан, знаю хорватский, мы общаемся на одном языке, поэтому мне будет легче адаптироваться в составе «черно-белых».
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