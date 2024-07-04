Выход на ЧМ. Тренер Украины U-19 рассказал о главной задаче на Евро
Команда Михайленко готовится к турниру
Тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассказал о задаче, которая поставлена перед командой на Евро-2024. Сборная нацелена гарантировать себе выход на чемпионат мира.
В группе команда сыграет против хозяев Северной Ирландии, а также с Италией и Норвегией.
— Дмитрий, как настроение перед началом сбора?
— Мы с футболистами были на связи в течение последнего месяца. У ребят боевое настроение, все хотят работать.
— Для подготовки к Евро вам удалось пригласить всех лучших исполнителей?
— Думаю, да. В этот раз к нам присоединился ряд игроков, которых не было в Северной Македонии в элит-раунде. Считаю, что сейчас это самый сильный состав своего возраста.
— При подготовке к турниру планируете проведение спарринга?
— Да, 9 июля проведем товарищеский поединок с польской командой, поскольку некоторое время перед чемпионатом Европы будем базироваться именно в Польше.
— Нашу сборную представляют футболисты из 13 клубов. Это не отразится на сыгранности коллектива?
— Раньше в большинстве своем были представители двух команд («Динамо» и «Шахтера»). Но сейчас многие исполнители выступает на высоком уровне, представляя первые клубные команды, поэтому при выборе игроков приоритет отдавался им.
— Насколько хорошо удалось изучить соперников по группе?
— Мы обладаем полной информацией. Думаю, наш тренерский штаб хорошо изучил оппонентов. Теперь главное – донести все наши мысли до ребят, а им – использовать это на футбольном поле.
— Фаворит нашего квартета – Италия?
— На бумаге действительно эта сборная стоит особняком. Итальянцы уверенно прошли свою группу в элит-раунде, но я пока не торопился бы с выводами. В финальной части все команды могут преподнести сюрприз.
— Какая задача стоит перед сборной Украины на предстоящем турнире?
— Мы будем ставить перед командой максимальные задачи, но, прежде всего, очень хотелось бы пробиться на чемпионат мира U-20.
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