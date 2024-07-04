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  4. Выход на ЧМ. Тренер Украины U-19 рассказал о главной задаче на Евро
Франция
04 июля 2024, 18:28 |
485
0

Выход на ЧМ. Тренер Украины U-19 рассказал о главной задаче на Евро

Команда Михайленко готовится к турниру

04 июля 2024, 18:28 |
485
0
Выход на ЧМ. Тренер Украины U-19 рассказал о главной задаче на Евро
УАФ

Тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассказал о задаче, которая поставлена перед командой на Евро-2024. Сборная нацелена гарантировать себе выход на чемпионат мира.

В группе команда сыграет против хозяев Северной Ирландии, а также с Италией и Норвегией.

— Дмитрий, как настроение перед началом сбора?

— Мы с футболистами были на связи в течение последнего месяца. У ребят боевое настроение, все хотят работать.

— Для подготовки к Евро вам удалось пригласить всех лучших исполнителей?

— Думаю, да. В этот раз к нам присоединился ряд игроков, которых не было в Северной Македонии в элит-раунде. Считаю, что сейчас это самый сильный состав своего возраста.

— При подготовке к турниру планируете проведение спарринга?

— Да, 9 июля проведем товарищеский поединок с польской командой, поскольку некоторое время перед чемпионатом Европы будем базироваться именно в Польше.

— Нашу сборную представляют футболисты из 13 клубов. Это не отразится на сыгранности коллектива?

— Раньше в большинстве своем были представители двух команд («Динамо» и «Шахтера»). Но сейчас многие исполнители выступает на высоком уровне, представляя первые клубные команды, поэтому при выборе игроков приоритет отдавался им.

— Насколько хорошо удалось изучить соперников по группе?

— Мы обладаем полной информацией. Думаю, наш тренерский штаб хорошо изучил оппонентов. Теперь главное – донести все наши мысли до ребят, а им – использовать это на футбольном поле.

— Фаворит нашего квартета – Италия?

— На бумаге действительно эта сборная стоит особняком. Итальянцы уверенно прошли свою группу в элит-раунде, но я пока не торопился бы с выводами. В финальной части все команды могут преподнести сюрприз.

— Какая задача стоит перед сборной Украины на предстоящем турнире?

— Мы будем ставить перед командой максимальные задачи, но, прежде всего, очень хотелось бы пробиться на чемпионат мира U-20.

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Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-19 Евро-2024
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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