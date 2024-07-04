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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал выкупил у Брайтона голкипера сборной Испании
Англия
04 июля 2024, 17:31 | Обновлено 04 июля 2024, 17:34
706
0

ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал выкупил у Брайтона голкипера сборной Испании

Давид Райя подписал полноценный контракт с «Канонирами»

04 июля 2024, 17:31 | Обновлено 04 июля 2024, 17:34
706
0
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал выкупил у Брайтона голкипера сборной Испании
ФК Арсенал. Давид Райя

Лондонский «Арсенал» официально сообщил о выкупе у «Брайтона» голкипера сборной Испании Давида Райи. 28-летний вратарь подписал с клубом долгосрочный контракт, точные сроки действия которого не называются.

Сезон 2023/2024 Райя провел в «Арсенале» на правах аренды. Теперь же «Канониры» активировали опцию выкупа игрока за 27 миллионов фунтов стерлингов (31,9 миллиона евро).

В предыдущей кампании на счету Райи 41 матч за «Арсенал» во всех турнирах, в которых 28-летний испанец пропустил 31 гол и 20 раз отстоял «на ноль».

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Олег Дидух Источник: ФК Арсенал Лондон
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