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Англия
13 июня 2024, 19:05 | Обновлено 13 июня 2024, 19:19
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Арсенал близок к первому летнему подписанию. Отсчет – на часы

«Канониры» занимаются вопросом заключения постоянного контракта с Давидом Райя

13 июня 2024, 19:05 | Обновлено 13 июня 2024, 19:19
810
0
Арсенал близок к первому летнему подписанию. Отсчет – на часы
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Райя

Лондонский «Арсенал» находится на завершающей стадии переговоров относительно подписания постоянного контракта с голкипером Давидом Райя.

28-летний уроженец Барселоны провел предыдущий сезон в стане «канониров» на правах аренды у «Брентфорда». Лондонцы хотят оставить испанца у себя, поэтому активируют опцию выкупа его контракта за 27 млн фунтов.

Сообщается, что «Арсенал» и «Брентфорд» уже занимаются «завершением официальных документов». Сделка должна быть закрыта в пятницу, 14 июня.

Давид Райя в сезоне-2023/2024 провел за «Арсенал» во всех турнирах 41 матч, пропустил 31 гол, в 20 поединках он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» шокировал Александра Зинченко своим решением накануне Евро-2024.

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Давид Райя трансферы АПЛ трансферы Английская Премьер-лига Арсенал Лондон
Юрій Остроумов Источник: Football London
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