Битва ветеранов. Монфис обыграл Вавринку на пути в третий раунд Уиблдона

Французский теннисист Гаэль Монфис (№33 ATP) добыл еще одну победу на Уимблдоне.

В матче второго раунда муж Элины Свитолиной одолел Стэна Вавринку из Швейцарии (№95 ATP).

Уимблдон. Второй круг

Гаэль Монфис (Франция) – Стэн Вавринка (Швейцария) – 7:6(5), 6:4, 7:6(3)

Отметим, что в среду матч был приостановлен и перенесен при счете 6:7(5), 6:4, 5:5.

Матч Вавринки с Монфисом стал самым возрастным на Уимблдоне с 1971-го.

В следующем раунде Монфис сыграет с Григором Димитровым (№10 ATP) или Шаном Цзюньченом (№91 ATP).

Ранее Гаэль 7 раз играл в третьем круге Уимблдонского турнира и смог выиграть только один раз.