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Уимблдон
04 июля 2024, 17:21 | Обновлено 04 июля 2024, 17:24
227
0

Битва ветеранов. Монфис обыграл Вавринку на пути в третий раунд Уиблдона

Гаэль в четверг довершил начатое в среду

04 июля 2024, 17:21 | Обновлено 04 июля 2024, 17:24
227
0
Битва ветеранов. Монфис обыграл Вавринку на пути в третий раунд Уиблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Стэн Вавринка и Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (№33 ATP) добыл еще одну победу на Уимблдоне.

В матче второго раунда муж Элины Свитолиной одолел Стэна Вавринку из Швейцарии (№95 ATP).

Уимблдон. Второй круг
Гаэль Монфис (Франция) – Стэн Вавринка (Швейцария) – 7:6(5), 6:4, 7:6(3)

Отметим, что в среду матч был приостановлен и перенесен при счете 6:7(5), 6:4, 5:5.

Матч Вавринки с Монфисом стал самым возрастным на Уимблдоне с 1971-го.

В следующем раунде Монфис сыграет с Григором Димитровым (№10 ATP) или Шаном Цзюньченом (№91 ATP).

Ранее Гаэль 7 раз играл в третьем круге Уимблдонского турнира и смог выиграть только один раз.

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Гаэль Монфис Стэн Вавринка Уимблдон-2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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