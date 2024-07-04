Битва ветеранов. Монфис обыграл Вавринку на пути в третий раунд Уиблдона
Гаэль в четверг довершил начатое в среду
Французский теннисист Гаэль Монфис (№33 ATP) добыл еще одну победу на Уимблдоне.
В матче второго раунда муж Элины Свитолиной одолел Стэна Вавринку из Швейцарии (№95 ATP).
Уимблдон. Второй круг
Гаэль Монфис (Франция) – Стэн Вавринка (Швейцария) – 7:6(5), 6:4, 7:6(3)
Отметим, что в среду матч был приостановлен и перенесен при счете 6:7(5), 6:4, 5:5.
Матч Вавринки с Монфисом стал самым возрастным на Уимблдоне с 1971-го.
В следующем раунде Монфис сыграет с Григором Димитровым (№10 ATP) или Шаном Цзюньченом (№91 ATP).
Ранее Гаэль 7 раз играл в третьем круге Уимблдонского турнира и смог выиграть только один раз.
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