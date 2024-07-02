Матч Вавринки с Монфисом станет самым возрастным на Уимблдоне с 1971-го

Французский теннисист Гаэль Монфис (№33 ATP) во втором раунде Уимблдона сразится против швейцарца Стэна Вавринки (№95 ATP).

В день матча Вавринке будет 39 лет 97 дней, Монфису – 37 лет 305 дней. Их суммарный возраст – 77 лет 37 дней – станет самым большим в матче мужской одиночной сетки Уимблдона с 1971-го, когда в первом круге играли 32-летний Род Лэйвер и 45-летний Боб Хау.

Отметим, что Монфис и Вавринка ранее играли 6 раз, счет ничейный. Это будет их первая встреча на траве.

В первом круге Гаэль разобрался с соотечественником Адрианом Маннарино, Стэн выбил британца Чарльза Брума.