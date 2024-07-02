Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Матч Вавринки с Монфисом станет самым возрастным на Уимблдоне с 1971-го
Уимблдон
02 июля 2024, 10:43 |
406
0

Матч Вавринки с Монфисом станет самым возрастным на Уимблдоне с 1971-го

В сумме игрокам будет более 77 лет

02 июля 2024, 10:43 |
406
0
Матч Вавринки с Монфисом станет самым возрастным на Уимблдоне с 1971-го
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (№33 ATP) во втором раунде Уимблдона сразится против швейцарца Стэна Вавринки (№95 ATP).

В день матча Вавринке будет 39 лет 97 дней, Монфису – 37 лет 305 дней. Их суммарный возраст – 77 лет 37 дней – станет самым большим в матче мужской одиночной сетки Уимблдона с 1971-го, когда в первом круге играли 32-летний Род Лэйвер и 45-летний Боб Хау.

Отметим, что Монфис и Вавринка ранее играли 6 раз, счет ничейный. Это будет их первая встреча на траве.

В первом круге Гаэль разобрался с соотечественником Адрианом Маннарино, Стэн выбил британца Чарльза Брума.

По теме:
Ига Свёнтек – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дарья Снигур – Осеан Доден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Гаэль Монфис Уимблдон-2024 Стэн Вавринка
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто сыграет в составе сборной Украины на Олимпиаде в Париже?
Олимпийские игры | 01 июля 2024, 14:20 27
Кто сыграет в составе сборной Украины на Олимпиаде в Париже?
Кто сыграет в составе сборной Украины на Олимпиаде в Париже?

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко считает, что Руслан Ротань повезет на Олимпиаду конкурентную команду

Первая громкая сенсация. Восьмая ракетка мира вылетела из Уимблдона-2024
Теннис | 01 июля 2024, 19:59 5
Первая громкая сенсация. Восьмая ракетка мира вылетела из Уимблдона-2024
Первая громкая сенсация. Восьмая ракетка мира вылетела из Уимблдона-2024

Чжэн Циньвень проиграла Лулу Сан в 1/64 финала мейджора

Находка Хачериди – Брайан Себальос. Комплиментов много, но сомнения есть
Футбол | 02.07.2024, 09:00
Находка Хачериди – Брайан Себальос. Комплиментов много, но сомнения есть
Находка Хачериди – Брайан Себальос. Комплиментов много, но сомнения есть
Стало известно, кто приглашен 3-м возрастным игроком Украины на Олимпиаду
Футбол | 01.07.2024, 20:37
Стало известно, кто приглашен 3-м возрастным игроком Украины на Олимпиаду
Стало известно, кто приглашен 3-м возрастным игроком Украины на Олимпиаду
«Не делай этого». Уоррен обратился к Фьюри перед реваншем с Усиком
Бокс | 01.07.2024, 16:39
«Не делай этого». Уоррен обратился к Фьюри перед реваншем с Усиком
«Не делай этого». Уоррен обратился к Фьюри перед реваншем с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс Льюис предположил, кто бы победил: Майк Тайсон или Владимир Кличко
Леннокс Льюис предположил, кто бы победил: Майк Тайсон или Владимир Кличко
02.07.2024, 07:05 3
Бокс
Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
01.07.2024, 00:23 2
Футбол
УЕФА может жестко наказать Беллингема за инцидент на Евро. Что случилось?
УЕФА может жестко наказать Беллингема за инцидент на Евро. Что случилось?
01.07.2024, 16:11 7
Футбол
Впервые за 8 лет. Матч Аргентины с Перу стал историческим для Месси
Впервые за 8 лет. Матч Аргентины с Перу стал историческим для Месси
30.06.2024, 08:14 1
Футбол
Легендарный Джордж Форман назвал боксера с самым сильным ударом в истории
Легендарный Джордж Форман назвал боксера с самым сильным ударом в истории
01.07.2024, 07:15 4
Бокс
«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании
«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании
01.07.2024, 05:31 27
Футбол
Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
30.06.2024, 21:49 1
Футбол
С кем сыграет Англия? Определена первая пара 1/4 финала Евро-2024
С кем сыграет Англия? Определена первая пара 1/4 финала Евро-2024
30.06.2024, 22:29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем