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Украина. Премьер лига
04 июля 2024, 16:06 | Обновлено 04 июля 2024, 17:04
225
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Стали известны еще два спарринг-партнера Кривбасса на сборах в Словении

Сбор в словенском Брежице для красно-белых стартует 3 июля

04 июля 2024, 16:06 | Обновлено 04 июля 2024, 17:04
225
0
Стали известны еще два спарринг-партнера Кривбасса на сборах в Словении
ФК Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» достиг договоренности с еще двумя спарринг-партнерами на сборах в словенском Брежице.

К уже известным четырем спаррингам добавились матчи с «Аль-Батаей» (ОАЭ) и турецким «Ризеспором». Спарринги состоятся соответственно 20 и 23 июля и станут заключительными на словенских сборах для красно-белых.

«Аль-Батаей» представляет чемпионат Объединенных Арабских Эмиратов – Arabian Gulf League (аналог УПЛ). Клуб основан в 2012 году. В сезоне 2023/24 наш будущий соперник занял 7 место среди 14 команд. «Ризеспор» из 100-тысячного города Ризе в Турции. Выступает в Суперлиге (аналог УПЛ). Прошлый сезон завершил на 9 позиции среди 20 команд. Является крепким середняком местного чемпионата.

Ранее криворожская команда узнала имена четырех соперников в Словении: 06.07 – «Динамо» Бухарест, Румыния; 10.07 – «Янг Бойз» Берн, Швейцария; 13.07 – «Сабах» Баку, Азербайджан; 17.07 – «Динамо» Загреб, Хорватия.

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Алексей Тиньков Источник: ФК Кривбасс
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