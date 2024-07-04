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  4. Калинина / Ястремская – Гофф / Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
04 июля 2024, 14:05 |
187
0

Калинина / Ястремская – Гофф / Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на Уимблдоне

04 июля 2024, 14:05 |
187
0
Калинина / Ястремская – Гофф / Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

4 июля украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская начнут выступления на Уимблдоне в парном разряде.

В матче первого раунда украинки сразятся с 11-м сеяным американским дуэтом Коко Гофф / Джессика Пегула. Встреча состоится 4-м запуском на корте №17 после парного матча у мужчин. Ориентировочное время начала поединка – 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Магдалена Френх / Катаржина Кава – Анна Данилина / Сюй Ифань.

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Ангелина Калинина смотреть онлайн Уимблдон-2024 Даяна Ястремская Коко Гофф Джессика Пегула
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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