Уимблдон04 июля 2024, 14:05 |
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Калинина / Ястремская – Гофф / Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на Уимблдоне
04 июля 2024, 14:05 |
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4 июля украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская начнут выступления на Уимблдоне в парном разряде.
В матче первого раунда украинки сразятся с 11-м сеяным американским дуэтом Коко Гофф / Джессика Пегула. Встреча состоится 4-м запуском на корте №17 после парного матча у мужчин. Ориентировочное время начала поединка – 18:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Далее по сетке победительницы матча Магдалена Френх / Катаржина Кава – Анна Данилина / Сюй Ифань.
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