Калинина / Ястремская – Гофф / Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 июля украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская начнут выступления на Уимблдоне в парном разряде.

В матче первого раунда украинки сразятся с 11-м сеяным американским дуэтом Коко Гофф / Джессика Пегула. Встреча состоится 4-м запуском на корте №17 после парного матча у мужчин. Ориентировочное время начала поединка – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Магдалена Френх / Катаржина Кава – Анна Данилина / Сюй Ифань.

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