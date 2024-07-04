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  4. Ига Свёнтек – Петра Мартич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
04 июля 2024, 12:59 |
140
0

Ига Свёнтек – Петра Мартич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на Уимблдоне

04 июля 2024, 12:59 |
140
0
Ига Свёнтек – Петра Мартич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

4 июля первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит выступления на Уимблдоне.

В матче второго раунда полька сразится с Петрой Мартич из Хорватии (№85 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после матча Фернли – Джокович. Ориентировочное время начала поединка – 17:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 4-я встреча теннисисток, полька пока не проигрывала.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Юлией Путинцевой (№35 WTA) или Катериной Синяковой (№36 WTA).

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Петра Мартич смотреть онлайн Ига Свёнтек Уимблдон-2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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