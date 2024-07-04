Ига Свёнтек – Петра Мартич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 июля первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит выступления на Уимблдоне.

В матче второго раунда полька сразится с Петрой Мартич из Хорватии (№85 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после матча Фернли – Джокович. Ориентировочное время начала поединка – 17:30 по Киеву.

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Это будет 4-я встреча теннисисток, полька пока не проигрывала.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Юлией Путинцевой (№35 WTA) или Катериной Синяковой (№36 WTA).

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