Реал отправляет в Серию А защитника с правом обратного выкупа

Защитник Рафа Марин, имеющий контракт с мадридским «Реалом», вскоре станет игроком итальянского «Наполи».

Сообщается, что клубы уже согласовали предстоящий трансфер за 12 млн евро. В сделку будет включена опция об обратном выкупе 22-летнего испанца.

Марин - воспитанник «Реала». В предыдущем сезоне он на правах аренды выступал за «Алавес», проведя за команду во всех турнирах 35 матчей без результативных действий.

Контракт Рафы Марина с «Реалом» рассчитан до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что Тони Кроос разместил эмоциональный пост в честь ухода из «Реала».