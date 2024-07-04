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Испания
04 июля 2024, 09:38 | Обновлено 04 июля 2024, 09:46
406
0

Реал отправляет в Серию А защитника с правом обратного выкупа

Новый вызов примет Рафа Марин

04 июля 2024, 09:38 | Обновлено 04 июля 2024, 09:46
406
0
Реал отправляет в Серию А защитника с правом обратного выкупа
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафа Марин

Защитник Рафа Марин, имеющий контракт с мадридским «Реалом», вскоре станет игроком итальянского «Наполи».

Сообщается, что клубы уже согласовали предстоящий трансфер за 12 млн евро. В сделку будет включена опция об обратном выкупе 22-летнего испанца.

Марин - воспитанник «Реала». В предыдущем сезоне он на правах аренды выступал за «Алавес», проведя за команду во всех турнирах 35 матчей без результативных действий.

Контракт Рафы Марина с «Реалом» рассчитан до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что Тони Кроос разместил эмоциональный пост в честь ухода из «Реала».

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Юрій Остроумов Источник: Фабрицио Романо
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