Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Я не завидую Ротаню»

Бывший защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий поделился мыслями относительно заявки олимпийской команды на летние игры в Париже.

– Артем, ни один клуб из топ-чемпионатов не отпустил украинских футболистов на Олимпиаду. Это провал УАФ или НОК, что не смогли договориться?

– Это не провал УАФ или НОК. Олимпиада не проходит под эгидой УЕФА и клубы имеют право отказаться отпускать игроков. Они готовятся к новому сезону. Тренеры считают, что Олимпиада сорвет подготовку игроков, которые будут там задействованы. Но я считаю, что клубы должны идти навстречу олимпийской сборной. Для ребят – большая честь представлять страну на Олимпиаде, так что клубам нужно с пониманием к этому относиться. Это очень престижно, тем более, что мы впервые в истории вышли на Олимпиаду. Вон «Шахтер» отнесся с пониманием к ситуации и отпустил Сикана, Крыськива, Очеретько и других.

– Но «Бенфика» отпустила Отаменди в олимпийскую сборную Аргентины, а Трубина – нет. Получается, что аргентинцы как-то договорились.

– Трубин сейчас один из лучших и самых дорогих вратарей мира. Наверное, «Бенфике» важно, чтобы он был в команде и готовился к чемпионату. Но руководство клуба должно было с пониманием отнестись к Олимпиаде и отпустить Анатолия.

– А Шевченко не мог позвонить президенту «Бенфики» Рую Коште, которого он хорошо знает, и лично попросить пойти навстречу нашей команде и отпустить Трубина?

– Возможно, он и звонил. Руй Кошта потом переговорил с тренером, а тот сказал, что рассчитывает на одного из лидеров команды, поэтому против того, чтобы Трубин ехал на Игры. Проблема в том, что Олимпиада не проходит под эгидой УЕФА и не внесена в календарь так, чтобы не пересекаться с еврокубками и чемпионатами. В этом случае было бы проще. Может, перенесли бы старт чемпионата на осень. Но у нас такие климатические условия, что зимой при минусовой температуре не очень комфортно играть. Поэтому здесь больше вопросов, чем ответов. Я не завидую Руслану Петровичу Ротаню. Найти футболистов ему было очень проблематично. Наверное, он сам вел разговоры с президентами клубов и сделал не один звонок. Кто-то вошел в положение, кто-то – нет. «Динамо» только двух игроков отпустило – Михайленко и Брагару. Я считаю, что все клубы должны были с пониманием отнестись, потому что Олимпиада – это престижно.

На групповом этапе футбольного турнира Олимпиады Украина сыграет против Ирака (24 июля), Марокко (27 июля) и Аргентины (30 июля).