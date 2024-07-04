Минус претендент на УПЛ? Клуб Первой лиги не подтвердил свои амбиции

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк рассказал о приоритетах команды на новую кампанию сезона-2024/2025.

– Есть ли задачи от руководства на новый сезон?

– Еще пока нет. Сначала будем пытаться попасть в первую четверку. После второй игры плей-офф в Ровно команде поблагодарили за сезон и сказали: «Ребята, отдохните, а потом будем пытаться попасть (в УПЛ)». Вот такое понимание у нас есть, теперь нужно согласовать все детали. Я думаю, что такая компания, как Эпицентр, сделает так, что рано или поздно команда будет в Премьер-лиге.

Просто сейчас время такое, война. Поэтому приоритеты несколько иные. Но на том уровне, на котором нам сейчас декларируют поддержку, - все выполняется от А до Я.

– Есть информация, что если бы команда прошла в элитный дивизион, то финансирование вышло бы на совсем другой уровень. Это правда или слухи?

– Ну а почему нет? Правда. Мы в этом даже не сомневаемся. Сейчас самое главное, что в нашей команде есть стабильность, – поделился Нагорняк.

Напомним, «Эпицентр» в сезоне-2023/2024 играл против «Вереса» в стыковых матчах за право выступать в УПЛ, но потерпел неудачу по сумме двух матчей.