Помощник Ротаня составил команду из игроков, которые не поедут на Олимпиаду

Член тренерского штаба олимпийской сборной Украины Евгений Гресь презентовал свою версию символической сборной, которую он составил из футболистов, которых клубы не отпустили в расположение команды для участия в Олимпиаде 2024.

«Большая просьба не обвинять ни одного из этих футболистов в нежелании выступать за сборную Украины в «не дати ФИФА». Такое желание у них было. И желание большое. Огромное уважение к каждому из них», – написал Гресь в инстаграме.

Как известно, 3 июля главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань объявил состав команды для участия в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже.

Также стало известно, перед стартом Игр украинцы проведут контрольные матчи с олимпийскими сборными Египта и Парагвая.