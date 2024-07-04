Помощник Ротаня составил команду из игроков, которые не поедут на Олимпиаду
Евгений Гресь также выступил с призывом
Член тренерского штаба олимпийской сборной Украины Евгений Гресь презентовал свою версию символической сборной, которую он составил из футболистов, которых клубы не отпустили в расположение команды для участия в Олимпиаде 2024.
«Большая просьба не обвинять ни одного из этих футболистов в нежелании выступать за сборную Украины в «не дати ФИФА». Такое желание у них было. И желание большое. Огромное уважение к каждому из них», – написал Гресь в инстаграме.
Как известно, 3 июля главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань объявил состав команды для участия в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже.
Также стало известно, перед стартом Игр украинцы проведут контрольные матчи с олимпийскими сборными Египта и Парагвая.
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