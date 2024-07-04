Довбик остается в поле зрения топового клуба Серии А. Известны конкуренты

Нападающий испанского клуба «Жирона» и сборной Украины Артем Довбик может сменить Ла Лигу на итальняскую Серию А.

Имя 27-летнего уроженца Черкасс находится в шорт-листе «Милана» для усиления атаки команды. Однако в списке присутствует не один только Довбик.

Сообщается, что миланцы также держат в уме кандидатуры бельгийца Ромелу Лукаку и нидерландца Джошуа Зиркзе из «Болоньи», которая в чемпионате Италии стала главным открытием сезона-2023/2024.

Напомним, ранее сообщалось, что Артем Довбик и Андрей Лунин вошли в команду разочарований Евро-2024.