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  4. Довбик остается в поле зрения топового клуба Серии А. Известны конкуренты
Испания
04 июля 2024, 07:32 | Обновлено 04 июля 2024, 07:44
513
0

Довбик остается в поле зрения топового клуба Серии А. Известны конкуренты

Украинский нападающий интересен «Милану»

04 июля 2024, 07:32 | Обновлено 04 июля 2024, 07:44
513
0
Довбик остается в поле зрения топового клуба Серии А. Известны конкуренты
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Нападающий испанского клуба «Жирона» и сборной Украины Артем Довбик может сменить Ла Лигу на итальняскую Серию А.

Имя 27-летнего уроженца Черкасс находится в шорт-листе «Милана» для усиления атаки команды. Однако в списке присутствует не один только Довбик.

Сообщается, что миланцы также держат в уме кандидатуры бельгийца Ромелу Лукаку и нидерландца Джошуа Зиркзе из «Болоньи», которая в чемпионате Италии стала главным открытием сезона-2023/2024.

Напомним, ранее сообщалось, что Артем Довбик и Андрей Лунин вошли в команду разочарований Евро-2024.

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Источник: Заря подписала австрийского игрока
Артем Довбик Милан Серия A чемпионат Италии по футболу Жирона трансферы
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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