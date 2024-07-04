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Бельгия
04 июля 2024, 07:14 | Обновлено 04 июля 2024, 07:27
1171
0

Соперник Украины в своем последнем матче на Евро отметился антирекордом

Сборная Бельгии против Франции провела исторический матч

04 июля 2024, 07:14 | Обновлено 04 июля 2024, 07:27
1171
0
Соперник Украины в своем последнем матче на Евро отметился антирекордом
Getty Images/Global Images Ukraine

В одном из матчей 1/8 финала чемпионата Европы отношения выясняли сборные Бельгии и Франции.

Игра, как известно, завершилась победой французской команды со счетом 1:0.

«Красные дьяволы» за весь поединок нанесли по воротам сборной Франции пять ударов. Этот показатель стал для них антирекордным в XXI веке среди всех матчей, проведенных ими на больших турнирах.

Хуже дела у бельгийцев обстояли лишь на чемпионате мира в Италии в 1990 году. Тогда в матче со сборной Уругвая на групповой стадии турнира футболисты сборной Бельгии за всю игру нанесли только 4 удара по воротам соперников.

Напомним, сборная Бельгии в группе Евро-2024 играла вместе с командой Украины. В 3-м туре соперники разошлись миром 0:0, после чего украинская команда попрощалась с турниром.

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Евро-2024 сборная Бельгии по футболу Франция - Бельгия
Юрій Остроумов Источник: Opta
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