Соперник Украины в своем последнем матче на Евро отметился антирекордом

В одном из матчей 1/8 финала чемпионата Европы отношения выясняли сборные Бельгии и Франции.

Игра, как известно, завершилась победой французской команды со счетом 1:0.

«Красные дьяволы» за весь поединок нанесли по воротам сборной Франции пять ударов. Этот показатель стал для них антирекордным в XXI веке среди всех матчей, проведенных ими на больших турнирах.

Хуже дела у бельгийцев обстояли лишь на чемпионате мира в Италии в 1990 году. Тогда в матче со сборной Уругвая на групповой стадии турнира футболисты сборной Бельгии за всю игру нанесли только 4 удара по воротам соперников.

Напомним, сборная Бельгии в группе Евро-2024 играла вместе с командой Украины. В 3-м туре соперники разошлись миром 0:0, после чего украинская команда попрощалась с турниром.