Забрал 3 тай-брейка и проиграл сет. Синнер выбил финалиста Уимблдона-2021

Первый номер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) пробился в 3-й раунд Уимблдона-2024.

В 1/32 финала итальянец в четырех партиях обыграл своего соотечественника Маттео Берреттини (АТР 59), который играл в решающем поединке на этих кортах в 2021 году.

Уимблдон-2024. 1/32 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Маттео Берреттини (Италия) – 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:4)

Это была вторая встреча соперников. В 2023 году Синнер одолел Берреттини в 1/16 финала Мастерса в Торонто.

Синнер продлил свой винстрик до 7 матчей. До старта Уимблдона он выиграл титул на травяных соревнованиях в Хале.

В 1/16 финала Янник встретится с Миомиром Кецмановичем (Сербия, ATP 52). На старте Уимблдонского турнира Синнер в четырех сетах выиграл у Янника Ханфманна.