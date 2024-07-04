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  4. Забрал 3 тай-брейка и проиграл сет. Синнер выбил финалиста Уимблдона-2021
Уимблдон
04 июля 2024, 01:23 |
147
1

Забрал 3 тай-брейка и проиграл сет. Синнер выбил финалиста Уимблдона-2021

Янник в четырех партиях одолел Маттео Берреттини и прошел в 3-й раунд мейджора

04 июля 2024, 01:23 |
147
1
Забрал 3 тай-брейка и проиграл сет. Синнер выбил финалиста Уимблдона-2021
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Первый номер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) пробился в 3-й раунд Уимблдона-2024.

В 1/32 финала итальянец в четырех партиях обыграл своего соотечественника Маттео Берреттини (АТР 59), который играл в решающем поединке на этих кортах в 2021 году.

Уимблдон-2024. 1/32 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Маттео Берреттини (Италия) – 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:4)

Это была вторая встреча соперников. В 2023 году Синнер одолел Берреттини в 1/16 финала Мастерса в Торонто.

Синнер продлил свой винстрик до 7 матчей. До старта Уимблдона он выиграл титул на травяных соревнованиях в Хале.

В 1/16 финала Янник встретится с Миомиром Кецмановичем (Сербия, ATP 52). На старте Уимблдонского турнира Синнер в четырех сетах выиграл у Янника Ханфманна.

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Янник Синнер Маттео Берреттини Уимблдон-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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introvert
Цей матч вартий був фіналу мейджора. Дуже шкода Маттео, попався б йому зараз замість друзяки Сіннера який-небудь Звєрєв або Мєдвєдєв - і це була би історія зовсім з іншим завершенням. Жорстокий жереб зіпсував надихаючий кінематографічний сюжет повернення на вершину після травми. На жаль, життя не Голівуд.
Ну а Яннік пройшов найсерйозніший іспит як мінімум на шляху до півфіналу.
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