Футболист Шахтера вызван в сборную Израиля U-23 на Олимпиаду-2024

Футболист «Шахтера» Стал Лемкин включен в состав сборной Израиля U-23 на Олимпийские игры 2024.

21-летний защитник играл за Израиль на Евро-2023 U-21, где эта сборная выбыла в полуфинале и получила пропуск на Олимпиаду-2024

В общей сложности Став Лемкин сыграл 3 матча за национальную сборную Израиля.

В прошлом сезоне Став сыграл 6 матчей за Шахтер, без забитых голов. Он пропустил часть сезона из-за травмы.

На ОИ-2024 сборная Израиля сыграет в группе D с командами Японии, Мали и Парагвая.