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04 июля 2024, 00:59 | Обновлено 04 июля 2024, 01:11
47
0

Футболист Шахтера вызван в сборную Израиля U-23 на Олимпиаду-2024

Защитник Став Лемкин попал в заявочный список команды

04 июля 2024, 00:59 | Обновлено 04 июля 2024, 01:11
47
0
Футболист Шахтера вызван в сборную Израиля U-23 на Олимпиаду-2024
ФК Шахтер. Став Лемкин

Футболист «Шахтера» Стал Лемкин включен в состав сборной Израиля U-23 на Олимпийские игры 2024.

21-летний защитник играл за Израиль на Евро-2023 U-21, где эта сборная выбыла в полуфинале и получила пропуск на Олимпиаду-2024

В общей сложности Став Лемкин сыграл 3 матча за национальную сборную Израиля.

В прошлом сезоне Став сыграл 6 матчей за Шахтер, без забитых голов. Он пропустил часть сезона из-за травмы.

На ОИ-2024 сборная Израиля сыграет в группе D с командами Японии, Мали и Парагвая.

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Шахтер Донецк Став Лемкин сборная Израиля по футболу U-23 Олимпийские игры 2024
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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