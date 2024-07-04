Футболист Шахтера вызван в сборную Израиля U-23 на Олимпиаду-2024
Защитник Став Лемкин попал в заявочный список команды
Футболист «Шахтера» Стал Лемкин включен в состав сборной Израиля U-23 на Олимпийские игры 2024.
21-летний защитник играл за Израиль на Евро-2023 U-21, где эта сборная выбыла в полуфинале и получила пропуск на Олимпиаду-2024
В общей сложности Став Лемкин сыграл 3 матча за национальную сборную Израиля.
В прошлом сезоне Став сыграл 6 матчей за Шахтер, без забитых голов. Он пропустил часть сезона из-за травмы.
На ОИ-2024 сборная Израиля сыграет в группе D с командами Японии, Мали и Парагвая.
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