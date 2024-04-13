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  4. ФОТО. Израильский легионер вернулся к тренировкам в Шахтере
Украина. Премьер лига
13 апреля 2024, 03:47 | Обновлено 13 апреля 2024, 04:22
71
0

ФОТО. Израильский легионер вернулся к тренировкам в Шахтере

Став Лемкин длительное время восстанавливался после повреджения

13 апреля 2024, 03:47 | Обновлено 13 апреля 2024, 04:22
71
0
ФОТО. Израильский легионер вернулся к тренировкам в Шахтере
ФК Шахтер. Став Лемкин

Израильский защитник Став Лемкин вернулся к тренировкам в общей группе донецкого «Шахтера».

В последний раз израильский футболист выходил на поле 16 сентября 2023 года в матче с Оболонью.

21-летний защитник в общей сложности сыграл всего 2 матча УПЛ за донецкую команду.

Долгое время Став Лемкин восстанавливался после повреждения.

ФОТО. Израильский легионер вернулся к тренировкам в Шахтере

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Став Лемкин Шахтер Донецк возвращение Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Шахтер Донецк
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