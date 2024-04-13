Украина. Премьер лига13 апреля 2024, 03:47 | Обновлено 13 апреля 2024, 04:22
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ФОТО. Израильский легионер вернулся к тренировкам в Шахтере
Став Лемкин длительное время восстанавливался после повреджения
13 апреля 2024, 03:47 | Обновлено 13 апреля 2024, 04:22
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Израильский защитник Став Лемкин вернулся к тренировкам в общей группе донецкого «Шахтера».
В последний раз израильский футболист выходил на поле 16 сентября 2023 года в матче с Оболонью.
21-летний защитник в общей сложности сыграл всего 2 матча УПЛ за донецкую команду.
Долгое время Став Лемкин восстанавливался после повреждения.
ФОТО. Израильский легионер вернулся к тренировкам в Шахтере
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