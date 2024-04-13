Израильский защитник Став Лемкин вернулся к тренировкам в общей группе донецкого «Шахтера».

В последний раз израильский футболист выходил на поле 16 сентября 2023 года в матче с Оболонью.

21-летний защитник в общей сложности сыграл всего 2 матча УПЛ за донецкую команду.

Долгое время Став Лемкин восстанавливался после повреждения.

ФОТО. Израильский легионер вернулся к тренировкам в Шахтере