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Украина. Премьер лига
12 апреля 2024, 06:41 | Обновлено 12 апреля 2024, 06:47
104
0

ВИДЕО. Мини-турнир на 3 команды. Шахтер начал подготовку к матчу с Ворсклой

Футболисты «горняков» вернулись на поле после двух выходных

12 апреля 2024, 06:41 | Обновлено 12 апреля 2024, 06:47
104
0
ВИДЕО. Мини-турнир на 3 команды. Шахтер начал подготовку к матчу с Ворсклой
ФК Шахтер

Футболисты «Шахтера» вернулись после двух выходных и начали готовиться к игре чемпионата Украины с полтавской «Ворсклой», которая состоится в ближайшее воскресенье.

11 апреля команда Марино Пушича провела тренировку на базе спортивного комплекса «Святошин». «Горняки» стартовали с активации в фитнес-зале, дальше переместились на поле, где работали над удержанием мяча, выполняли упражнения на развитие атакующих действий, а в завершение отыграли мини-турнир на три команды.

Матч 24-го тура УПЛ Ворскла – Шахтер состоится 14 апреля в Полтаве на стадионе Ворскла имени А. Бутовского, игра начнется в 13:00.

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Шахтер Донецк Ворскла - Шахтер Ворскла Полтава видео тренировка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Шахтер Донецк
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