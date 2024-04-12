ВИДЕО. Мини-турнир на 3 команды. Шахтер начал подготовку к матчу с Ворсклой

Футболисты «Шахтера» вернулись после двух выходных и начали готовиться к игре чемпионата Украины с полтавской «Ворсклой», которая состоится в ближайшее воскресенье.

11 апреля команда Марино Пушича провела тренировку на базе спортивного комплекса «Святошин». «Горняки» стартовали с активации в фитнес-зале, дальше переместились на поле, где работали над удержанием мяча, выполняли упражнения на развитие атакующих действий, а в завершение отыграли мини-турнир на три команды.

Матч 24-го тура УПЛ Ворскла – Шахтер состоится 14 апреля в Полтаве на стадионе Ворскла имени А. Бутовского, игра начнется в 13:00.