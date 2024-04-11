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  4. С первой командой Шахтера тренировался 16-летний голкипер
Украина. Премьер лига
11 апреля 2024, 22:12 |
1336
0

С первой командой Шахтера тренировался 16-летний голкипер

Ростислав Баглай получил возможность поработать рядом с ключевыми игроками «горняков»

11 апреля 2024, 22:12 |
1336
0
С первой командой Шахтера тренировался 16-летний голкипер
ФК Шахтер. Ростислав Баглай

Сегодня футболисты «Шахтера» провели очередную тренировку на базе «Святошин» в рамках подготовки к поединку с «Ворсклой», который состоится в ближайшие выходные.

Участие в тренировке с первой командой «горняков» принял 16-летний голкипер Ростислав Баглай.

Баглай по весне провел 4 поединка за «Шахтер» U-19 в юношеском чемпионате Украины.

Молодой голкипер является воспитанником львовской школы футбола, но с 2021 года находится в «Шахтере».

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Источник ФК Шахтер Донецк
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