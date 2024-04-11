Украина. Премьер лига11 апреля 2024, 22:12 |
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С первой командой Шахтера тренировался 16-летний голкипер
Ростислав Баглай получил возможность поработать рядом с ключевыми игроками «горняков»
11 апреля 2024, 22:12 |
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Сегодня футболисты «Шахтера» провели очередную тренировку на базе «Святошин» в рамках подготовки к поединку с «Ворсклой», который состоится в ближайшие выходные.
Участие в тренировке с первой командой «горняков» принял 16-летний голкипер Ростислав Баглай.
Баглай по весне провел 4 поединка за «Шахтер» U-19 в юношеском чемпионате Украины.
Молодой голкипер является воспитанником львовской школы футбола, но с 2021 года находится в «Шахтере».
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