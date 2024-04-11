С первой командой Шахтера тренировался 16-летний голкипер

Сегодня футболисты «Шахтера» провели очередную тренировку на базе «Святошин» в рамках подготовки к поединку с «Ворсклой», который состоится в ближайшие выходные.

Участие в тренировке с первой командой «горняков» принял 16-летний голкипер Ростислав Баглай.

Баглай по весне провел 4 поединка за «Шахтер» U-19 в юношеском чемпионате Украины.

Молодой голкипер является воспитанником львовской школы футбола, но с 2021 года находится в «Шахтере».