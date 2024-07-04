Элина Свитолина – Юле Нимайер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 июля украинская теннисистка Элина Свитолина (№21 WTA) продолжит выступления на Уимблдоне.

В матче второго раунда 21-я сеяная украинка сразится с немкой Юле Нимайер (№90 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №17 после матча Шаповалов – Альтмайер. Ориентировочное время начала поединка – 16:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Онс Жабер (№10 WTA) или Робин Монтгомери (№161 WTA).

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