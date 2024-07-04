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  4. Элина Свитолина – Юле Нимайер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
04 июля 2024, 00:20 | Обновлено 04 июля 2024, 00:22
82
0

Элина Свитолина – Юле Нимайер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на Уимблдоне

04 июля 2024, 00:20 | Обновлено 04 июля 2024, 00:22
82
0
Элина Свитолина – Юле Нимайер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

4 июля украинская теннисистка Элина Свитолина (№21 WTA) продолжит выступления на Уимблдоне.

В матче второго раунда 21-я сеяная украинка сразится с немкой Юле Нимайер (№90 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №17 после матча Шаповалов – Альтмайер. Ориентировочное время начала поединка – 16:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Онс Жабер (№10 WTA) или Робин Монтгомери (№161 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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