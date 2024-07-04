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  4. Дарья Снигур – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
04 июля 2024, 00:08 |
105
0

Дарья Снигур – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на Уимблдоне

04 июля 2024, 00:08 |
105
0
Дарья Снигур – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

4 июля украинская теннисистка Дарья Снигур (№130 WTA) продолжит выступления в основной сетке Уимблдона.

В матче второго раунда украинка, которая преодолела квалификацию, сразится с Аленой Остапенко из Латвии (№14 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №16 после матча Комесана – Уолтон. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток. Ранее Снигур сыграла 3 матча против представительниц топ-20 и все выиграла.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Каролин Гарсией (№24 WTA) или Бернардой Перой (№97 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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