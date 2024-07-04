Дарья Снигур – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на Уимблдоне
4 июля украинская теннисистка Дарья Снигур (№130 WTA) продолжит выступления в основной сетке Уимблдона.
В матче второго раунда украинка, которая преодолела квалификацию, сразится с Аленой Остапенко из Латвии (№14 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №16 после матча Комесана – Уолтон. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисисток. Ранее Снигур сыграла 3 матча против представительниц топ-20 и все выиграла.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Каролин Гарсией (№24 WTA) или Бернардой Перой (№97 WTA).
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