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  4. МЯКУШКО: «Хотел бы пожонглировать мячом с Роналдиньо»
Украина. Премьер лига
03 июля 2024, 23:34 | Обновлено 04 июля 2024, 00:30
148
0

МЯКУШКО: «Хотел бы пожонглировать мячом с Роналдиньо»

Полузащитник «Ворсклы» рассказал о прошлом сезоне и своих мыслях

03 июля 2024, 23:34 | Обновлено 04 июля 2024, 00:30
148
0
МЯКУШКО: «Хотел бы пожонглировать мячом с Роналдиньо»
ФК Ворскла. Сергей Мякушко

Полузащитник «Ворсклы» Сергей Мякушко рассказал о прошлом сезоне и своих мыслях.

Твое возвращение в «Ворсклу» болельщики встретили позитивно. Как сам оцениваешь сезон 23/24?

– Были удачные матчи, хватало хороших эмоций, а поражения сделали нас сильнее и более сплоченными. Наконец, мы увидели болельщиков на стадионах. Я рад вернуться в Полтаву!

В прошлом сезоне ты пересек отметку в 150 сыгранных поединков в УПЛ, с чем мы тебя и поздравляем. Какой матч в карьере был наиболее эмоциональным и волнующим?

– Что касается эмоций, то это игра за «Оболонь» против киевского «Динамо», где тогда еще выступал Андрей Шевченко. Мне было всего 18 лет. Это то, что навсегда осталось в памяти. Но, надеюсь, лучшие матчи у меня еще впереди.

Если бы встретил своего футбольного кумира, о чем бы с ним поговорил, или что хотел бы спросить?

– Это Роналдиньо! Хотел бы с ним сыграть в теннисбол, или просто пожонглировать мячом. Спросил бы, какой лучший пляж в Бразилии по его мнению, потому что планирую когда-нибудь посетить эту страну. Прямо сейчас хочу поблагодарить воинов ВСУ за то, что мы имеем сегодня. Слава Украине!

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Сергей Мякушко Ворскла Полтава Роналдиньо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Алексей Тиньков Источник: ФК Ворскла
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