Англия нарабатывает неожиданную новую схему перед матчем Евро со Швейцарией
Гарет Саутгейт готовит 3-5-2 на поединок 1/4 финала ЧЕ-2024
Сборная Англии по футболу нарабатывает новую схему перед матчем 1/4 финала Евро-2024 против Швейцарии.
Как сообщает издание Daily Mail, подопечные Гарета Саутгейта на тренировках отрабатывали 3-5-2.
Именно такой расстановки придерживается национальная швейцарская команда.
Такой выбор может быть обусловлен как сменой тактики, так и разбором игры соперника.
Сборная Англии при Саутгейте в последний раз использовала схему с тремя центральными защитниками на чемпионате мира в 2018 году.
Матч между Англией и Швейцарией состоится 6 июля. Игра пройдет в Дюссельдорфе на стадионе «Меркур Шпиль-Арена», время начала встречи – 19:00 по Киеву.
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