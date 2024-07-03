Англия нарабатывает неожиданную новую схему перед матчем Евро со Швейцарией

Сборная Англии по футболу нарабатывает новую схему перед матчем 1/4 финала Евро-2024 против Швейцарии.

Как сообщает издание Daily Mail, подопечные Гарета Саутгейта на тренировках отрабатывали 3-5-2.

Именно такой расстановки придерживается национальная швейцарская команда.

Такой выбор может быть обусловлен как сменой тактики, так и разбором игры соперника.

Сборная Англии при Саутгейте в последний раз использовала схему с тремя центральными защитниками на чемпионате мира в 2018 году.

Матч между Англией и Швейцарией состоится 6 июля. Игра пройдет в Дюссельдорфе на стадионе «Меркур Шпиль-Арена», время начала встречи – 19:00 по Киеву.