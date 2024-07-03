Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Англия нарабатывает неожиданную новую схему перед матчем Евро со Швейцарией
Чемпионат Европы
03 июля 2024, 22:48 | Обновлено 03 июля 2024, 23:46
494
1

Англия нарабатывает неожиданную новую схему перед матчем Евро со Швейцарией

Гарет Саутгейт готовит 3-5-2 на поединок 1/4 финала ЧЕ-2024

03 июля 2024, 22:48 | Обновлено 03 июля 2024, 23:46
494
1
Англия нарабатывает неожиданную новую схему перед матчем Евро со Швейцарией
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн и Гарет Саутгейт

Сборная Англии по футболу нарабатывает новую схему перед матчем 1/4 финала Евро-2024 против Швейцарии.

Как сообщает издание Daily Mail, подопечные Гарета Саутгейта на тренировках отрабатывали 3-5-2.

Именно такой расстановки придерживается национальная швейцарская команда.

Такой выбор может быть обусловлен как сменой тактики, так и разбором игры соперника.

Сборная Англии при Саутгейте в последний раз использовала схему с тремя центральными защитниками на чемпионате мира в 2018 году.

Матч между Англией и Швейцарией состоится 6 июля. Игра пройдет в Дюссельдорфе на стадионе «Меркур Шпиль-Арена», время начала встречи – 19:00 по Киеву.

По теме:
Вацко прокомментировал конфликт Зинченко и Реброва
Тони КРООС: «Матч против Испании? Это 50 на 50»
Первые два четвертьфинала Евро-2024 обслужат английские бригады судей
сборная Англии по футболу сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Гарет Саутгейт тренировка
Даниил Агарков Источник: Daily Mail
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина обыграла вторую ракетку Польши в стартовом матче на Уимблдоне
Теннис | 03 июля 2024, 18:10 17
Свитолина обыграла вторую ракетку Польши в стартовом матче на Уимблдоне
Свитолина обыграла вторую ракетку Польши в стартовом матче на Уимблдоне

Элина в трех тяжелых сетах переиграла Магду Линетт

Как выглядит список бомбардиров Евро-2024 перед началом 1/4 финала?
Футбол | 03 июля 2024, 07:10 3
Как выглядит список бомбардиров Евро-2024 перед началом 1/4 финала?
Как выглядит список бомбардиров Евро-2024 перед началом 1/4 финала?

Сразу четыре игрока забили по три гола

Сетка плей-офф. Определены все четвертьфинальные пары Евро-2024
Футбол | 03.07.2024, 06:23
Сетка плей-офф. Определены все четвертьфинальные пары Евро-2024
Сетка плей-офф. Определены все четвертьфинальные пары Евро-2024
РУБЧИНСКИЙ – про быстрый переход в Динамо, номер, неожиданного кумира и ЛЧ
Футбол | 03.07.2024, 21:48
РУБЧИНСКИЙ – про быстрый переход в Динамо, номер, неожиданного кумира и ЛЧ
РУБЧИНСКИЙ – про быстрый переход в Динамо, номер, неожиданного кумира и ЛЧ
Нетипичный трансфер. Шахтер продал игрока с сумасшедшим потенциалом
Футбол | 03.07.2024, 10:41
Нетипичный трансфер. Шахтер продал игрока с сумасшедшим потенциалом
Нетипичный трансфер. Шахтер продал игрока с сумасшедшим потенциалом
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Harun Bakircioğlu
Так какую тренируют 5-3-2 или 3-5-2? У Швейцарии 3-4-3 расстановка.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Румынии установила антирекорд Евро-2024 в матче 1/8 финала
Сборная Румынии установила антирекорд Евро-2024 в матче 1/8 финала
02.07.2024, 21:42 3
Футбол
Звезде Реала предложили безумный контракт на €500 млн. Известен ответ
Звезде Реала предложили безумный контракт на €500 млн. Известен ответ
02.07.2024, 07:46 7
Футбол
Первый игрок в истории! Роналду установил уникальный антирекорд Евро
Первый игрок в истории! Роналду установил уникальный антирекорд Евро
02.07.2024, 07:59 5
Футбол
Стало известно, кто приглашен 3-м возрастным игроком Украины на Олимпиаду
Стало известно, кто приглашен 3-м возрастным игроком Украины на Олимпиаду
01.07.2024, 20:37 1
Футбол
Довбик сказал «да». Именитый клуб согласился заплатить за Артема €40 млн
Довбик сказал «да». Именитый клуб согласился заплатить за Артема €40 млн
02.07.2024, 18:42 16
Футбол
Мане отреагировал на слезы Роналду после промаха с пенальти на Евро-2024
Мане отреагировал на слезы Роналду после промаха с пенальти на Евро-2024
02.07.2024, 07:50
Футбол
ВИДЕО. Стало известно, что сказал Орбан Реброву на встрече с Зеленским
ВИДЕО. Стало известно, что сказал Орбан Реброву на встрече с Зеленским
03.07.2024, 06:55 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем