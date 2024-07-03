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  4. Радукану разгромила первую ракетку мира в парном разряде на Уимблдоне-2024
Уимблдон
03 июля 2024, 22:23 |
564
1

Радукану разгромила первую ракетку мира в парном разряде на Уимблдоне-2024

Эмма уверенно переиграла Элизе Мертенс и пробилась в 1/16 финала мейджора

03 июля 2024, 22:23 |
564
1
Радукану разгромила первую ракетку мира в парном разряде на Уимблдоне-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану (Великобритания, WTA 135) пробилась в 3-й раунд Уимблдона-2024.

В 1/32 финала британка в двух сетах разгромила Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 33), которая занимает первое место в рейтинге WTA в парном разряде.

Уимблдон-2024. 1/32 финала

Эмма Радуканку (Великобритания) – Элизе Мертенс (Бельгия) – 6:1, 6:2

Это была первая встреча соперниц.

На старте соревнований Радукану справилась с Ренатой Сарасуа, а Мертенс одолела Нао Хибино. В 1/16 финала Эмма сыграет против 9-й сеяной Марии Саккари.

Ранее сообщалось, что Радукану выступит в смешанном парном разряде на Уимблдоне в одном дуэте с легендарным Энди Марреем, для которого это последний травяной мейджор в карьере.

Видеообзор матча Эмма Радукану – Элизе Мертенс

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Эмма Радукану Элизе Мертенс Уимблдон-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Ivan456
Всі у кого виникають питання: без прив'язки до №1 парного рейтингу не вийшла б сенсація.
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