Радукану разгромила первую ракетку мира в парном разряде на Уимблдоне-2024

Чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану (Великобритания, WTA 135) пробилась в 3-й раунд Уимблдона-2024.

В 1/32 финала британка в двух сетах разгромила Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 33), которая занимает первое место в рейтинге WTA в парном разряде.

Уимблдон-2024. 1/32 финала

Эмма Радуканку (Великобритания) – Элизе Мертенс (Бельгия) – 6:1, 6:2

Это была первая встреча соперниц.

На старте соревнований Радукану справилась с Ренатой Сарасуа, а Мертенс одолела Нао Хибино. В 1/16 финала Эмма сыграет против 9-й сеяной Марии Саккари.

Ранее сообщалось, что Радукану выступит в смешанном парном разряде на Уимблдоне в одном дуэте с легендарным Энди Марреем, для которого это последний травяной мейджор в карьере.

Видеообзор матча Эмма Радукану – Элизе Мертенс