Радукану разгромила первую ракетку мира в парном разряде на Уимблдоне-2024
Эмма уверенно переиграла Элизе Мертенс и пробилась в 1/16 финала мейджора
Чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану (Великобритания, WTA 135) пробилась в 3-й раунд Уимблдона-2024.
В 1/32 финала британка в двух сетах разгромила Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 33), которая занимает первое место в рейтинге WTA в парном разряде.
Уимблдон-2024. 1/32 финала
Эмма Радуканку (Великобритания) – Элизе Мертенс (Бельгия) – 6:1, 6:2
Это была первая встреча соперниц.
На старте соревнований Радукану справилась с Ренатой Сарасуа, а Мертенс одолела Нао Хибино. В 1/16 финала Эмма сыграет против 9-й сеяной Марии Саккари.
Ранее сообщалось, что Радукану выступит в смешанном парном разряде на Уимблдоне в одном дуэте с легендарным Энди Марреем, для которого это последний травяной мейджор в карьере.
Видеообзор матча Эмма Радукану – Элизе Мертенс
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Как ни странно, но главным претендентом на чемпионство все еще является Англия!
Каспер Рууд проиграл Фоньини во 2-м раунде британского мейджора