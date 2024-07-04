Известно, кто является главным конкурентом Атлетико в борьбе за Довбика
«Милан» нацелился на украинского нападающего
27-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.
По информации Fichajes, «Атлетико» является главным претендентом на трансфер украинца, однако «матрасники» получили конкурента в борьбе за Довбика. В последние дни «Милан» начал серьезно рассматривать трансфер Довбика. «Красно-черные» хотят создать мощный дуэт форвардов, подписав сразу Довбика и бельгийского нападающего Ромелу Лукаку. Итальянцы готовы заплатить за украинца «Жироне» 40 миллионов евро.
Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.
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