Гофф снова отдала только 3 гейма сопернице и вышла в 1/16 финала Уимблдона

Вторая ракетка мира Коко Гофф (США) вышла в 1/16 финала Уимблдона-2024.

Во 2-м раунде американка в двух сетах разгромила Анку Тодони (Румыния, WTA 142) за 1 час и 7 минут.

Уимблдон-2024. 1/32 финала

Анка Тодони (Румыния) – Коко Гофф (США) [2] – 2:6, 1:6

Это была первая встреча соперниц.

В 1/16 финала мейджора Гофф сыграет против Сонай Картал (Великобритания, WTA 298). На старте соревнований Коко также отдала всего 3 гейма Кэролайн Доулхайд.

Американка в четвертый раз за пять выступлений на Уимблдоне вышла в третий раунд. Ее лучший результат здесь – 1/8 финала в 2019 и 2021 годах.

Видеообзор матча: