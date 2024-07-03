Гофф снова отдала только 3 гейма сопернице и вышла в 1/16 финала Уимблдона
Коко уверенно переиграла Анку Тодони во 2-м раунде британского мейджора
Вторая ракетка мира Коко Гофф (США) вышла в 1/16 финала Уимблдона-2024.
Во 2-м раунде американка в двух сетах разгромила Анку Тодони (Румыния, WTA 142) за 1 час и 7 минут.
Уимблдон-2024. 1/32 финала
Анка Тодони (Румыния) – Коко Гофф (США) [2] – 2:6, 1:6
Это была первая встреча соперниц.
В 1/16 финала мейджора Гофф сыграет против Сонай Картал (Великобритания, WTA 298). На старте соревнований Коко также отдала всего 3 гейма Кэролайн Доулхайд.
Американка в четвертый раз за пять выступлений на Уимблдоне вышла в третий раунд. Ее лучший результат здесь – 1/8 финала в 2019 и 2021 годах.
Видеообзор матча:
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