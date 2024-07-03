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  4. Алькарас уверенно пробился в третий раунд Уимблдона
Уимблдон
03 июля 2024, 18:47 |
277
1

Алькарас уверенно пробился в третий раунд Уимблдона

Карлос обыграл представителя Австралии Александара Вукича

03 июля 2024, 18:47 |
277
1
Алькарас уверенно пробился в третий раунд Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine

Третий номер мирового рейтинга Карлос Алькарас пробился в третий раунд Уимблдонского турнира.

Действующий чемпион соревнований в трех сетах переиграл представителя Австралии Александара Вукича (№69 ATP).

Уимблдон. Второй круг
Карлос Алькарас (Испания) – Александар Вукич (Австралия) – 7:6(5), 6:2, 6:2

Это была вторая встреча теннисистов, счет сравнялся.

В третьем раунде Алькарас сразится с американцем Фрэнсисом Тиафо (№29 ATP), которому до этого проиграл два раза в трех матчах.

Ранее Тиафо признался, что в последнее время часто проигрывал «клоунам».

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Фрэнсис Тиафо Александар Вукич Уимблдон-2024 Карлос Алькарас (теннисист)
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Нехай щастить
В першому раунді естонець із третьої сотні ,добре так дав бій чемпіону. 
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