Алькарас уверенно пробился в третий раунд Уимблдона
Карлос обыграл представителя Австралии Александара Вукича
Третий номер мирового рейтинга Карлос Алькарас пробился в третий раунд Уимблдонского турнира.
Действующий чемпион соревнований в трех сетах переиграл представителя Австралии Александара Вукича (№69 ATP).
Уимблдон. Второй круг
Карлос Алькарас (Испания) – Александар Вукич (Австралия) – 7:6(5), 6:2, 6:2
Это была вторая встреча теннисистов, счет сравнялся.
В третьем раунде Алькарас сразится с американцем Фрэнсисом Тиафо (№29 ATP), которому до этого проиграл два раза в трех матчах.
Ранее Тиафо признался, что в последнее время часто проигрывал «клоунам».
An emphatic victory for Carlos Alcaraz, defeating a plucky Aleksandar Vukic 7-6(5), 6-2, 6-2 🔥#Wimbledon pic.twitter.com/MGn2XBCJks— Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2024
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