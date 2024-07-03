Алькарас уверенно пробился в третий раунд Уимблдона

Третий номер мирового рейтинга Карлос Алькарас пробился в третий раунд Уимблдонского турнира.

Действующий чемпион соревнований в трех сетах переиграл представителя Австралии Александара Вукича (№69 ATP).

Уимблдон. Второй круг

Карлос Алькарас (Испания) – Александар Вукич (Австралия) – 7:6(5), 6:2, 6:2

Это была вторая встреча теннисистов, счет сравнялся.

В третьем раунде Алькарас сразится с американцем Фрэнсисом Тиафо (№29 ATP), которому до этого проиграл два раза в трех матчах.

Ранее Тиафо признался, что в последнее время часто проигрывал «клоунам».