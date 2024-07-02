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Уимблдон
02 июля 2024, 13:59 | Обновлено 02 июля 2024, 14:04
371
0

Фрэнсис ТИАФО: «Неприятно это говорить, но я проигрывал клоунам»

Американец объяснил снижение своих результатов

02 июля 2024, 13:59 | Обновлено 02 июля 2024, 14:04
371
0
Фрэнсис ТИАФО: «Неприятно это говорить, но я проигрывал клоунам»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнсис Тиафо

Американец Фрэнсис Тиафо признался, что перед Уимблдоном испытывал физические и психологические трудности.

Из 15 турниров, сыгранных с начала 2024 года, Тиафо выиграл два матча подряд только на двух из них. В результате за последние полгода он опустился в рейтинге с 16-го на 30-е место.

«Буквально на этой же неделе в прошлом году я был 10-м в мире, а сейчас я едва попал в посев на Уимблдоне. Я проигрывал клоунам – мне неприятно это говорить, но я буду честен.

Я принимал происходящее как должное и слишком расслабилась. Ты перестаешь получать от удовольствие от игры и оказываешься в странном положении. А потом ты как бы забываешь, что ты делал, чтобы победить.

Но это игра. Все дело в том, как быстро ты сможешь из этого выбраться. И всегда есть свет в конце туннеля. Либо ты пытаешся найти его с помощью маленьких побед, либо продолжаешь жалеть себя и играть в жертву, и тогда все становится еще мрачнее», – сказал Тиафо.

В первом круге американец оформил камбэк с 0:2 по сетам против итальянца Маттео Арнальди.

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Фрэнсис Тиафо Уимблдон-2024
Владимир Клепач Источник: Ubitennis
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