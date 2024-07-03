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  4. Тони КРООС: «Матч против Испании? Это 50 на 50»
Чемпионат Европы
03 июля 2024, 17:59 | Обновлено 03 июля 2024, 18:36
496
1

Тони КРООС: «Матч против Испании? Это 50 на 50»

Хавбек сборной Германии – о четвертьфинале Евро-2024

03 июля 2024, 17:59 | Обновлено 03 июля 2024, 18:36
496
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Тони КРООС: «Матч против Испании? Это 50 на 50»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос ответил на слова главного тренера сборной Испании Луиса Де ла Фуэнте, который считает свою команду лучшей на турнире:

«Я всегда считаю, что это хорошо, когда тренеры и игроки имеют уверенность, чтобы сказать нечто подобное. Я вижу это по-разному, но мне нравится, что у них это есть. Им просто нужно показать это в пятницу.

Но я вижу эту игру 50 на 50. Мы две очень хорошие команды. Все решится в деталях. Ничего не могу сказать против Испании. Они играют хорошо».

Напомним, четвертьфинал Испания – Германия состоится в пятницу, 5 июля, начало – в 19:00 по Киеву. Матч обслужит бригада судей во главе с Энтони Тейлором.

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Тони Кроос сборная Германии по футболу сборная Испании по футболу Испания - Германия Евро-2024 Луис де ла Фуэнте
Олег Дидух Источник: Bayern & Germany
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Saar
Тоні Кроос -хавбек зб.Іспанії. Жесть автори🤣🤣🤣🤣
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