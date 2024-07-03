Тони КРООС: «Матч против Испании? Это 50 на 50»

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос ответил на слова главного тренера сборной Испании Луиса Де ла Фуэнте, который считает свою команду лучшей на турнире:

«Я всегда считаю, что это хорошо, когда тренеры и игроки имеют уверенность, чтобы сказать нечто подобное. Я вижу это по-разному, но мне нравится, что у них это есть. Им просто нужно показать это в пятницу.

Но я вижу эту игру 50 на 50. Мы две очень хорошие команды. Все решится в деталях. Ничего не могу сказать против Испании. Они играют хорошо».

Напомним, четвертьфинал Испания – Германия состоится в пятницу, 5 июля, начало – в 19:00 по Киеву. Матч обслужит бригада судей во главе с Энтони Тейлором.