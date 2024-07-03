Первые два четвертьфинала Евро-2024 обслужат английские бригады судей

УЕФА назначил бригады судей на первые два четвертьфинала Евро-2024, которые пройдут в ближайшую пятницу, 5 июня. Оба поединка будут обслуживать английские бригады судей.

Матч Испания – Англия (19:00, Штутгарт) обслужит бригада во главе с 45-летним Энтони Тейлором. Ассистенты – Гарри Бесуик и Адам Нанн.

Резервный арбитр – словак Иван Кружляк. Рефери VAR – англичанин Стюарт Эттуэлл, его ассистенты – итальянец Массимилиано Иррати и Бартош Франковски из Польши.

Поединок между Португалией и Францией (22:00, Гамбург) обслужит бригада во главе с 39-летним Майклом Оливером. Его ассистентами будут Стюарт Берт и Дэн Кук.

Резервный арбитр – Шимон Марчиняк из Польши. Арбитр VAR – Пол Ван Буккел из Нидерландов, его помощники – Дэвид Кут из Англии и поляк Томаш Квятковски.