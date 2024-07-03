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Чемпионат Европы
03 июля 2024, 17:50 | Обновлено 03 июля 2024, 17:53
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Первые два четвертьфинала Евро-2024 обслужат английские бригады судей

Главными арбитрами назначены Энтони Тейлор и Майкл Оливер

03 июля 2024, 17:50 | Обновлено 03 июля 2024, 17:53
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Первые два четвертьфинала Евро-2024 обслужат английские бригады судей
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Оливер

УЕФА назначил бригады судей на первые два четвертьфинала Евро-2024, которые пройдут в ближайшую пятницу, 5 июня. Оба поединка будут обслуживать английские бригады судей.

Матч Испания – Англия (19:00, Штутгарт) обслужит бригада во главе с 45-летним Энтони Тейлором. Ассистенты – Гарри Бесуик и Адам Нанн.

Резервный арбитр – словак Иван Кружляк. Рефери VAR – англичанин Стюарт Эттуэлл, его ассистенты – итальянец Массимилиано Иррати и Бартош Франковски из Польши.

Поединок между Португалией и Францией (22:00, Гамбург) обслужит бригада во главе с 39-летним Майклом Оливером. Его ассистентами будут Стюарт Берт и Дэн Кук.

Резервный арбитр – Шимон Марчиняк из Польши. Арбитр VAR – Пол Ван Буккел из Нидерландов, его помощники – Дэвид Кут из Англии и поляк Томаш Квятковски.

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УЕФА Евро-2024 Энтони Тейлор Майкл Оливер судейские назначения Португалия - Франция Испания - Германия
Олег Дидух Источник: УЕФА
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