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  4. Ротань рассказал о проблемах с подготовкой к Олимпиаде
Сборная УКРАИНЫ
03 июля 2024, 17:28 |
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Ротань рассказал о проблемах с подготовкой к Олимпиаде

Сегодня Украина подала заявку на футбольный турнир Игр в Париже

03 июля 2024, 17:28 |
190
0
Ротань рассказал о проблемах с подготовкой к Олимпиаде
УАФ. Руслан Ротань

Сегодня стала известна заявка олимпийской сборной Украины на футбольный турнир Игр-2024 в Париже. Главный тренер команды, Руслан Ротань, прокомментировал свой выбор:

«Все лучшие футболисты, которые были для нас доступны, вызваны на Олимпиаду. Очень жаль, что в нашем списке нет многих игроков, которые завоевали это право. Это была их мечта.

Однако мы верим в тех футболистов, которые заменят наших лидеров. Будем делать все от нас зависящее, чтобы достойно представить страну на историческом для украинского футбола турнире.

К сожалению, есть некоторые проблемы с подготовкой к турниру. Каждый день появляются клубы, которые присылают письма, что отпустят своих игроков непосредственно перед Олимпиадой. Хочу попросить совета у тренеров этих команд. Подскажите, пожалуйста, как в такой ситуации готовить команду и проводить международные спарринги под флагом Украины?».

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Руслан Ротань сборная Украины по футболу U-23 Олимпийские игры 2024 футбол на Олимпиаде
Олег Дидух Источник: Трибуна
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