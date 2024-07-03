Ротань рассказал о проблемах с подготовкой к Олимпиаде

Сегодня стала известна заявка олимпийской сборной Украины на футбольный турнир Игр-2024 в Париже. Главный тренер команды, Руслан Ротань, прокомментировал свой выбор:

«Все лучшие футболисты, которые были для нас доступны, вызваны на Олимпиаду. Очень жаль, что в нашем списке нет многих игроков, которые завоевали это право. Это была их мечта.

Однако мы верим в тех футболистов, которые заменят наших лидеров. Будем делать все от нас зависящее, чтобы достойно представить страну на историческом для украинского футбола турнире.

К сожалению, есть некоторые проблемы с подготовкой к турниру. Каждый день появляются клубы, которые присылают письма, что отпустят своих игроков непосредственно перед Олимпиадой. Хочу попросить совета у тренеров этих команд. Подскажите, пожалуйста, как в такой ситуации готовить команду и проводить международные спарринги под флагом Украины?».