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Уимблдон
03 июля 2024, 17:40 | Обновлено 03 июля 2024, 18:11
437
0

Известно, кто из украинок сыграет в миксте Уимблдона

Людмила Киченок и Мате Павич будут защищать прошлогодний титул

03 июля 2024, 17:40 | Обновлено 03 июля 2024, 18:11
437
0
Известно, кто из украинок сыграет в миксте Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Мате Павич

Состоялась жеребьевка смешанного парного разряда на Уиблдоне.

В миксте из Украинский теннисисток сыграют сестры Людмила и Надежда Киченок, а также Даяна Ястремская.

Матчи первого раунда микста на Уимблдоне с участием украинок

  • Людмила Киченок / Мате Павич [3] – Николь Мелихар / Джон Пирс
  • Даяна Ястремская / Макс Перселл – Эна Сибахара / Натаниэль Ламмонс
  • Надежда Киченок / Сандер Жилле – Хезер Уотсон / Джо Солсбери

Отметим, что Людмила Киченок и Мате Павич будут защищать прошлогодний титул.

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Людмила Киченок Уимблдон-2024 Даяна Ястремская Надежда Киченок Мате Павич Макс Перселл
Владимир Клепач Источник: Wimbledon
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