Известно, кто из украинок сыграет в миксте Уимблдона

Состоялась жеребьевка смешанного парного разряда на Уиблдоне.

В миксте из Украинский теннисисток сыграют сестры Людмила и Надежда Киченок, а также Даяна Ястремская.

Матчи первого раунда микста на Уимблдоне с участием украинок

Людмила Киченок / Мате Павич [3] – Николь Мелихар / Джон Пирс

Людмила Киченок / Мате Павич [3] – Николь Мелихар / Джон Пирс Даяна Ястремская / Макс Перселл – Эна Сибахара / Натаниэль Ламмонс

Даяна Ястремская / Макс Перселл – Эна Сибахара / Натаниэль Ламмонс Надежда Киченок / Сандер Жилле – Хезер Уотсон / Джо Солсбери

Отметим, что Людмила Киченок и Мате Павич будут защищать прошлогодний титул.