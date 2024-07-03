Уимблдон03 июля 2024, 17:40 | Обновлено 03 июля 2024, 18:11
437
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Известно, кто из украинок сыграет в миксте Уимблдона
Людмила Киченок и Мате Павич будут защищать прошлогодний титул
03 июля 2024, 17:40 | Обновлено 03 июля 2024, 18:11
437
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Состоялась жеребьевка смешанного парного разряда на Уиблдоне.
В миксте из Украинский теннисисток сыграют сестры Людмила и Надежда Киченок, а также Даяна Ястремская.
Матчи первого раунда микста на Уимблдоне с участием украинок
- Людмила Киченок / Мате Павич [3] – Николь Мелихар / Джон Пирс
- Даяна Ястремская / Макс Перселл – Эна Сибахара / Натаниэль Ламмонс
- Надежда Киченок / Сандер Жилле – Хезер Уотсон / Джо Солсбери
Отметим, что Людмила Киченок и Мате Павич будут защищать прошлогодний титул.
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